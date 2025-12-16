ZSSK pripravuje obnovu nočných vlakov, ÚHP odporúča prehodnotiť priority projektu

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pokračuje v príprave modernizácie nočnej železničnej dopravy, ktorá má na Slovensku dopyt a význam najmä pre diaľkové a medzinárodné spojenia.
Technicky aj ekonomicky náročný segment
Podľa dopravcu ide o segment, ktorý je technicky aj ekonomicky náročný a vyžaduje si zodpovedné rozhodovanie. Aktuálne preto ZSSK vyhodnocuje ďalší postup po zverejnení hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), podľa ktorého projekt nie je finančne návratný.
ZSSK aktuálne disponuje 30 lôžkovými vozňami, väčšina z nich pochádza z 80. rokov a časť nie je klimatizovaná. Viaceré sú na konci technickej životnosti. „Bez ich postupnej náhrady by nočná doprava nebola dlhodobo udržateľná,“ uviedla spoločnosť. Začiatkom tohto roka preto vyhlásila verejné obstarávanie na dodávku desiatich modernizovaných lôžkových vozňov s desaťročným servisom. Zmluvy boli podpísané v novembri 2025, ich účinnosť je podmienená zabezpečením financovania.
ZSSK zároveň predložila projekt Útvaru hodnoty za peniaze, ktorého odporúčania analyzuje v kontexte budúcej stratégie nočnej dopravy. Hodnotenie ÚHP potvrdilo, že nočné vlaky nie sú ekonomicky ziskové. Dopravca pripomína, že tieto vlaky sú dotované vo všetkých krajinách, kde fungujú.
„Nočná doprava je verejná služba, ktorej prínosy nie sú len finančné – zahŕňajú dostupnosť územia, úsporu dennej kapacity tratí, ekologický presun časti cestujúcich z áut, autobusov, ale aj lietadla na železnicu,“ zdôraznila ZSSK.
Modernizáciu ležadlových vozňov
Spoločnosť pripravuje varianty pre udržateľné zabezpečenie služby vrátane kombinácie lôžkových a ležadlových vozňov a plánuje aj modernizáciu ležadlových vozňov, ktoré tvoria dostupnejšiu časť nočnej dopravy. ZSSK vníma hodnotenie ÚHP ako dôležitý krok v procese rozhodovania, nie jeho koniec, a pripravuje ďalšie kroky na zabezpečenie kvality nočnej železničnej dopravy.
„Nočná doprava má na Slovensku svoje miesto, no jej budúca podoba musí zodpovedať reálnym možnostiam verejných financií aj očakávaniam cestujúcich,“ dodal dopravca.
Modernizácia nočnej železničnej dopravy zahŕňa nákup desiatich modernizovaných lôžkových vozňov s opciou na ďalších 14 kusov a servisom na desať rokov. Vlaky majú premávať prioritne na linke Humenné – Bratislava. Podľa aktualizovaného ekonomického hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) investícia predstavuje 66,4 milióna eur, pričom ročné náklady na prevádzku a servis vozňov sú odhadnuté na 3,2 milióna eur.
Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť ŽOS Vrútky, ktorá dodá modernizované vozne radu WLABm pôvodne vyrobené v roku 1995 pre Deutsche Bahn. Nové vozne budú klimatizované, s kapacitou 30–34 miest, z toho osem v prvej triede, a budú schopné dosiahnuť rýchlosť 160 km/h.
Varovanie
Výsledná jednotková cena vozňa 2,8 milióna eur je o približne 14 percent vyššia ako pôvodný odhad aj po zohľadnení inflácie. ÚHP v hodnotení zdôrazňuje, že projekt nie je finančne návratný a spoločenské prínosy sú nižšie ako náklady, aj pri optimistickej prognóze zvýšenia počtu cestujúcich o 12 percent.
Analýza varuje, že servisná zmluva s externým dodávateľom je až o 57 percent nákladnejšia než bežná interná údržba a zvýšenie ceny vozňov vedie k vyššej dotačnej náročnosti nočnej dopravy. Hodnotenie tiež odporúča preveriť prioritu projektu oproti iným investíciám ZSSK, ako sú rýchlikové alebo prímestské súpravy, investície do ETCS alebo rozvoj údržbových kapacít.
ÚHP odporúča pred finálnym rozhodnutím prehodnotiť prioritu projektu a vypracovať koncepciu nočnej dopravy, ktorá zohľadní efektívnosť, dopady na štátny rozpočet a dlhodobú udržateľnosť, vrátane optimalizácie cien a kapacít vlakov a väčšieho využitia ležadlových vozňov.