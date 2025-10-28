Ako sú obsadené vlaky na Dušičky? ZSSK hlási zvýšený záujem o cestovanie

Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) je pred blížiacim sa dušičkovým obdobím aktuálne na úrovni 73 percent. Dopravca zaznamenáva tradične zvýšený záujem o cestovanie počas nadchádzajúceho sviatočného obdobia, keď sa cestujúci presúvajú za svojimi blízkymi po celom Slovensku.
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, najväčší záujem o cestovanie je na linke Bratislava – Žilina – Košice, a to smerom na východ vo štvrtok 30. októbra a v opačnom smere v nedeľu 2. novembra. „Aktuálne vieme cestujúcim ponúknuť ešte dostatok voľných miest,“ uviedol Baček.
Diaľkové expresné vlaky na trase Bratislava – Košice jazdia každú hodinu od rána do večera. Na celej severnej trase premáva denne až 30 expresov s celkovou kapacitou približne 17 500 miest na sedenie. „Cestujúci tak majú väčší výber vlakov, počet miest na sedenie i kratšie čakacie doby,“ skonštatoval hovorca ZSSK.
Dopravca očakáva, že s blížiacimi sa sviatkami bude záujem o lístky ďalej rásť. Cestujúcim preto odporúča, aby si ich spolu s miestenkami zakúpili včas. Môžu tak urobiť cez e-shop ZSSK alebo mobilnú aplikáciu IDeme vlakom. Lístky sú dostupné aj v pokladniciach ZSSK a najnovšie aj na poštách, kde sa uplatňuje jednorazový poplatok za servis.