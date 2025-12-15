Železniční dopravcovia hodnotia nový grafikon prevažne pozitívne, poukazujú však aj na pretrvávajúce problémy

Podľa asociácie ide vzhľadom na aktuálny stav železničnej infraštruktúry a rozsiahle výluky súvisiace s modernizáciou tratí o prijateľný kompromis.
Vlak, stanica, Bratislava, cestujúci
Foto: ilustračné, SITA/Alexandra Čunderlíková
Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) vníma nový grafikon vlakovej dopravy na obdobie 2025/2026 pozitívne. Podľa asociácie ide vzhľadom na aktuálny stav železničnej infraštruktúry a rozsiahle výluky súvisiace s modernizáciou tratí o prijateľný kompromis.

Pozitívne hodnotenie

AROS oceňuje najmä ukončenie výluky v železničnom uzle Žilina a na trati Žilina – Čadca, čo bude mať priaznivý vplyv nielen na osobnú, ale aj na nákladnú železničnú dopravu.

Pozitívne hodnotí aj návrat vlakovej dopravy po približne dva a pol roku na trať Bánovce nad Ondavou – Humenné, kde došlo k modernizácii a elektrifikácii trate.

Pretrvávajúce problémy

Naďalej však podľa asociácie pretrvávajú vážne problémy na železničnej trati na Záhorí. Z dôvodu modernizácie a zvyšovania traťovej rýchlosti na 200 kilometrov za hodinu tam zostáva obmedzená kapacita pre osobnú aj nákladnú dopravu.

Nedoriešeným problémom je podľa AROS aj úsek Bratislava – Komárno. Pre vysoký rozsah objednávky osobnej dopravy zo strany Ministerstva dopravy SR je prístup nákladných dopravcov do terminálu intermodálnej dopravy v Dunajskej Strede výrazne sťažený.

Aj napriek tomu, že táto trať bola zaradená medzi strategické priority vlády SR, nebola doposiaľ zmodernizovaná a s rekonštrukciou sa nepočíta ani v najbližších rokoch,“ upozornila asociácia.

