Železniční dopravcovia hodnotia nový grafikon prevažne pozitívne, poukazujú však aj na pretrvávajúce problémy

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) vníma nový grafikon vlakovej dopravy na obdobie 2025/2026 pozitívne. Podľa asociácie ide vzhľadom na aktuálny stav železničnej infraštruktúry a rozsiahle výluky súvisiace s modernizáciou tratí o prijateľný kompromis.
Pozitívne hodnotenie
AROS oceňuje najmä ukončenie výluky v železničnom uzle Žilina a na trati Žilina – Čadca, čo bude mať priaznivý vplyv nielen na osobnú, ale aj na nákladnú železničnú dopravu.
Pozitívne hodnotí aj návrat vlakovej dopravy po približne dva a pol roku na trať Bánovce nad Ondavou – Humenné, kde došlo k modernizácii a elektrifikácii trate.
Pretrvávajúce problémy
Naďalej však podľa asociácie pretrvávajú vážne problémy na železničnej trati na Záhorí. Z dôvodu modernizácie a zvyšovania traťovej rýchlosti na 200 kilometrov za hodinu tam zostáva obmedzená kapacita pre osobnú aj nákladnú dopravu.
Nedoriešeným problémom je podľa AROS aj úsek Bratislava – Komárno. Pre vysoký rozsah objednávky osobnej dopravy zo strany Ministerstva dopravy SR je prístup nákladných dopravcov do terminálu intermodálnej dopravy v Dunajskej Strede výrazne sťažený.
„Aj napriek tomu, že táto trať bola zaradená medzi strategické priority vlády SR, nebola doposiaľ zmodernizovaná a s rekonštrukciou sa nepočíta ani v najbližších rokoch,“ upozornila asociácia.