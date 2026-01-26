Začala sa výstavba najdlhšieho úseku diaľnice D3 na Kysuciach, pri poklepaní základného kameňa bol aj Fico - VIDEO

Slávnostným poklepaním a odovzdaním staveniska zhotoviteľovi začala v pondelok 26. januára výstavba druhého z troch úsekov kysuckej diaľnice D3. Ide o úsek Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, ktorý nadväzuje na začiatok výstavby úseku Oščadnica – Čadca, Bukov, II. polprofil, vrátane tunela Horelica, z polovice decembra minulého roka.
Významná stavba
Zhotoviteľom oboch úsekov je združenie Váhostav, Metrostav a Duna Astfalt. Úsek Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto s dĺžkou 11,2 km vybuduje za 398,7 milióna eur bez DPH (490,4 mil. eur s DPH)). Zmluvná lehota výstavby je 3,5 roka.
Podľa premiéra Roberta Fica je prepojenie v smere od Poľska na juhozápad Slovenska významnou stavbou, ktorá je dôležitá nielen pre ľudí z regiónu, ale pomôže aj celej krajine. „Kvalitná a premyslená dopravná infraštruktúra nie je len o komforte, nesie so sebou veľmi veľa pozitívnych vplyvov. Všetko, čo prinesie lepší život a lepšie pracovné vymoženosti, má zmysel realizovať,“ uviedol Fico.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SRPeter Stano v tejto súvislosti pripomenul, že stavba je z 80 percent spolufinancovaná Európskou úniou. „Podobne ako mnohé predošlé projekty financované z prostriedkov EÚ, aj táto investícia prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu a zlepší každodenné fungovanie a pohyb ľudí v regióne,“ uviedol Stano.
Najdlhší a najdrahší úsek
Ako pripomenul minister dopravy SRJozef Ráž, ide o najdlhší a najdrahší úsek D3. „Zároveň priniesol aj najväčšiu úsporu vo verejnom obstarávaní, zhruba 110 miliónov eur. Verím teda, že zhotoviteľ dodrží cenu a zmluvný termín,“ uviedol Ráž, podľa ktorého je tento úsek veľmi podstatný. „Vďaka zákonu o strategických investíciách sme tu dnes a nie o dva a pol roka, ako bol pôvodný odhad začiatku výstavby,“ poznamenal minister.
Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS)Filipa Macháčka, poklepaniu základného kameňa výstavby predchádzalo veľa hodín príprav. Napriek zimnej sezóne sa už v úvode roka začali aj prvé prípravy, aby čo najskôr mohli prísť aj stavebné mechanizmy.
„Aktuálne už prebiehajú prvé práce na odlesňovaní, pyrotechnické prieskumy. Akonáhle to počasie dovolí, budú nasledovať archeologické prieskumy. Na stretnutiach so starostami si preberieme problematiku stavby v súvislosti s obmedzeniami, ktoré ľudí čakajú,“ uviedol Macháček s tým, že organizáciu výstavby všetkých troch úsekov sa budú snažiť koordinovať tak, aby spôsobovala čo najmenšie problémy a obmedzenia.
Vysúťažená cena
Celá diaľnica D3 na Kysuciach, ktorá po dobudovaní spojí Žilinu s Čadcou, má mať celkovo 26 kilometrov, z toho 21 kilometrov štvorprúdovej diaľnice a päť kilometrov polovičného profilu.
Jej súčasťou bude takmer 60 mostov, tri križovatky a približne 40 kilometrov protihlukových stien. NDS podpísala zmluvy so zhotoviteľmi troch úsekov kysuckej diaľnice 30. septembra 2025. Celková vysúťažená suma za všetky tri úseky kysuckej D3 predstavuje 890 miliónov eur bezDPH (takmer 1,1 mld. eur s DPH), pričom prevažná časť má byť financovaná z eurofondov v rámci Programu Slovensko.
Podľa analýz sa po otvorení D3 výrazne zníži premávka na ceste I/11, najmä v obciach Oškerda, Radoľa, Povina a Kysucký Lieskovec. Pri Oškerde má denne ubudnúť 12-tisíc osobných a 6 000 nákladných vozidiel. Pri ostatných obciach sa úbytok pohybuje okolo 7 000 vozidiel pri osobnej doprave a zhruba okolo 5 000 pri nákladnej doprave za 24 hodín. Miestni obyvatelia tak ušetria čas najmä v rannej a popoludňajšej špičke.