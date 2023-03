Vláda sa mala postaviť proti zákazu predaja áut so spaľovacími motormi od roku 2035, tvrdí expert KDH

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje slovenskú vládu za hlasovanie za zákaz predaja áut so spaľovacím motorom od roku 2035. „Slovensko sa dnes malo postaviť proti zákazu predaja spaľovacích áut od roku 2035, podobne, ako to spravili Poliaci a Taliani,“ uviedol ekonomický expert KDH Jozef Hajko. Upozorňuje na to, že autá zdražejú, pretože prechádzame na elektromobilitu a slovenský priemysel je závislý od výroby automobilov.

Inovácie alebo príkazy?

KDH podľa Hajka nie je proti ochrane životného prostredia. „Sme za súťaž technológii, a nie za stanovovanie jednostranných cieľov, ktoré nakoniec vedú k mrhaniu peňazí, ktoré budú musieť zaplatiť obyvatelia Európskej únie, a tiež Slovenska,“ povedal.

Kresťanskí demokrati verejne vyzvali vládu, aby odmietla plán Európskej únie ukončiť predaj áut so spaľovacími motormi, a vyzvali aj občanov, aby sa pridali k podpisovej iniciatíve hnutia. Signatármi oficiálnej výzvy za Predsedníctvo KDH sú ekonomický expert KDH Jozef Hajko a podpredsedovia hnutia Igor Janckulík a Tomáš Merašický.

Nemecko navrhlo výnimku

Europoslanci a členské štáty Európskej únie dosiahli vlani predbežnú dohodu, ktorá fakticky znamenala, že predaj nových áut spaľujúcich pohonné látky na báze uhľovodíkov by bol od roku 2035 zakázaný. Niektoré krajiny, ako napríklad Nemecko, však požiadali Európsku komisiu, aby navrhla výnimku pre autá používajúce syntetické palivá s argumentom, že takéto palivá sa môžu produkovať pri použití obnoviteľných zdrojov energie.

Minulý víkend obe strany potvrdili, že dosiahli dohodu v spore o budúcnosť áut so spaľovacími motormi. Tá umožní registráciu nových vozidiel s takýmito motormi aj po roku 2035 za predpokladu, že budú používať iba klimaticky neutrálne palivá.

Predstavitelia automobilového priemyslu na Slovensku počítajú s prechodom na elektromobilitu, a automobilky sú na to pripravené. Sektoru skôr spôsobuje komplikácie návrh novej emisnej normy Euro 7.