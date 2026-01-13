Uzavreté priechody, obmedzená premávka električiek aj nehody. Sneženie skomplikovalo dopravnú situáciu na Slovensku - VIDEO, FOTO

Husté sneženie skomplikovalo dopravu v celom Trenčianskom kraji. Na cestách sa nachádza súvislá vrstva snehu a podmienky na jazdu sú zhoršené.
Diaľnica D1 je prejazdná, polícia však upozorňuje na zníženú rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Najproblematickejšie je stúpanie v katastri obce Zamarovce.
Obmedzená prejazdnosť pre nákladnú dopravu
V okrese Prievidza je podľa trenčianskej krajskej polície obmedzená prejazdnosť pre nákladnú dopravu na všetkých horských úsekoch. Cesta I/64 Kľačno smer Fačkov je prejazdná len pre osobnú dopravu. V okrese Partizánske je ťažko prejazdný úsek Skýcov, v obvode sa nachádza viacero skrížených kamiónov. Kolóny sa tvoria pred obcou Hradište aj cez Dolné Vestenice.
„Prosíme vodičov, aby prispôsobili jazdu podmienkam, dodržiavali pokyny hliadok polície a počítali so zdržaním. Ak môžete, odložte cestu alebo zvoľte inú trasu,“ upozorňuje trenčianska krajská polícia.
Uzatvorenie diaľnice M15
Na vodičov apeluje aj bratislavská polícia, ktorá upozorňuje na možný vznik dopravných komplikácii na diaľničných úsekoch v okolí Bratislavy v súvislosti s uzatvorením diaľnice M15 smerom od hraničného priechodu Čunovo – Rajka D2 do Maďarska. Diaľnicu pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky uzatvorili príslušníci maďarskej polície.
„Alternatívna trasa do Maďarska je vedená cez D4 – R7 smer Dunajská Streda a následne I/63 k hraničnému priechodu Medveďov- Vámosszabadi alebo hraničnému priechodu Komárno-Komárom. Vodičov vyzývame, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov prípadne dopravného značenia a zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v BratislaveMichal Szeiff.
Obmedzená premávka električiek
Výrazné problémy v Bratislave spôsobil aj mrznúci dážď, obmedzená je premávka električiek na viacerých úsekoch. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na sociálnej sieti. „Linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v týchto chvíľach premávajú nepravidelne a pri cestovaní je potrebné počítať s meškaním. Naši dispečeri v teréne aj na operačnom pracovisku pracujú na usmernení liniek MHD a odstránení neprejazdných úsekov,“ uvádza DPB.
Linky 1, 3 a 4 nepremávajú na Námestí SNP a na Špitálskej. „Tieto linky sú odklonené cez Jesenského, nábrežie, tunel a Obchodnú. Všetky spoje linky 4 zároveň premávajú na konečnú zastávku Zlaté Piesky, medzi zastávkami Stanica Nové Mesto a Kuchajda premávajú kyvadlové autobusy,“ dodáva DPB. Situáciu ďalej monitorujú.
Nehoda autobusu
V Bratislave sa od skorého rána už udialo viacero udalostí v cestnej premávke. Ako uvádza bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, jedna z nehôd sa stala krátko pred 7:30 na ceste medzi obcami Rohožník a Sološnica v okrese Malacky. Podľa polície tu autobus prešiel do protismeru a zrazil sa s autami Volkswagen Tiguan a Kia Sportage.
„Na mieste nehody aktuálne zasahujú okrem príslušníkov Policajného zboru (PZ) aj príslušníci iných záchranných zložiek,“ uviedol hovorca. Presné príčiny ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania, cesta II/501 medzi Sološnicou a Rohožníkom je uzavretá. Premávku v uvedenom úseku usmerňujú hliadky PZ. Vodičov vyzývajú k zvýšeniu opatrnosti pri prejazde týmto úsekom a zároveň aby sa riadili pokynmi policajných hliadok.
Uzávera horských priechodov v Banskobystrickom kraji
Na dopravné obmedzenia v súvislosti s poveternostnými podmienkami upozorňuje aj banskobystrická polícia. Ako informuje na sociálnej sieti, horské priechody Donovaly, Šturec a Kremnické Bane sú nákladnú dopravu nad 10 metrov uzatvorené. Rovnako odporúčajú vyhnúť sa aj Čertovici, kde je situácia kritická. Nepriaznivé poveternostné podmienky však podľa polície komplikujú dopravu na viacerých úsekoch.
Ďalším úsekom s obmedzenou dopravou sú Javoriny, kde obmedzenie pre nákladnú dopravu nad 10 metrov platí už od 5. januára. Cesta I/16 Ožďany pri motoreste Cieľ je aktuálne zablokovaná kamiónmi. Ďalšie obmedzenie je na Handlovskom kopci, cesta I/9. Polícia tu odstavuje kamióny v smere od Žiaru nad Hronom na Handlovú. Babinský kopec v smere na Krupinu je kritický pre kamióny.
„Prejazd úsekmi, na ktorých je obmedzenie bude povolený až vtedy keď budú podmienky na to, že tieto vozidlá tadiaľ prejdú plynulo a hlavne bezpečne,“ uvádza polícia. Situáciu na cestách priebežne monitorujú a v prípade vzniknutých komplikácii sa tieto snažia ihneď riešiť so správcami komunikácii. Vodičov vyzývajú vzhľadom na zasnežené a šmykľavé cesty na zvýšenú opatrnosť.