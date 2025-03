Rekonštrukcia mostov si vyžaduje milióny eur, samosprávy žiadajú ministra Ráža o pomoc

Mestá žiadajú o akútne hľadanie financií na rekonštrukcie 50 – 60-ročných mostov v zlom technickom stave, ktoré neboli dimenzované na takú frekventovanú dopravu a spôsob dopravy, s akým sa stretávame dnes. Zároveň žiadajú ministra otvoriť tému mostov na rokovaní vlády a iniciovať stretnutie s premiérom SR za účasti ZMOS-u, a aj SK8.

Takmer 36 percent mostom je v zlom stave

Na stretnutí sa spolu s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom a primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom zúčastnil aj generálny riaditeľ NDS Filip Macháček, primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková a primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš. Všetky členské mestá združené v Únii miest Slovenska vypracovali analýzu, z ktorej vyplýva, že na ich území sa nachádza cca 590 mostov, z ktorých je takmer 36 % v zlom, veľmi zlom, alebo havarijnom stave.

Rekonštrukcia a výstavba nových mostov sú nákladné investície a šplhajú sa do výšky státisícov až miliónov eur. Len diagnostika mosta stojí samosprávy zhruba od 20 do 50 tisíc eur. Minister dopravy SR Jozef Ráž deklaroval, že požiadavky miest bude tlmočiť ministrovi financií a predsedovi Vlády SR. Zároveň sa uskutoční stretnutie, aj za účasti zástupcov ZMOS-u a SK8, na ktorom sa otvorí téma mostov s cieľom hľadať spoločné riešenia, ako tento stav do budúcna zmeniť.

Spolupracujú so samosprávami

„Veľmi dobre si uvedomujeme, aký je stav mostov na Slovensku. To, čo môžeme urobiť, a aj robíme je, že momentálne spúšťame PPP projekt na spôsob ako dostať financie zo zahraničia a vyriešiť situáciu s mostami na cestách prvej triedy. Tento mesiac plánujeme uzavrieť verejné obstarávanie na poradcu, ktorý spočíta, koľko mostov sa dá zaradiť do pripravovaného PPP projektu. Rozbehli sme predbežné trhové konzultácie na to, aby sme spravili väčšiu rámcovú dohodu na možnosť prepočítania takýchto PPP projektov. V prípade, že sa tento pilotný projekt ukáže ako realizovateľný, následne doň zahrnieme už aj samosprávy. Naše ministerstvo veľmi korektne spolupracuje so samosprávami a oceňujem ich pomoc aj pri príprave nového stavebného zákona, ktorý o pár týždňov nadobudne účinnosť,“ doplnil minister dopravy SR Jozef Ráž.