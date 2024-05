Po roku opäť začína jazdiť letný sezónny vlak z Bratislavy do chorvátskeho Splitu (video)

Cestujúci môžu od piatka už štvrtýkrát využívať sezónne železničné spojenie z Bratislavy do chorvátskeho Splitu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prevádzkuje nočný vlak do centra Dalmácie pri Jadranskom mori od 3. mája do 4. októbra opäť v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Vlaky s turistami odchádzajú zo stanice Bratislava-Nové Mesto trikrát týždenne – v stredu, piatok a nedeľu o 15:26 a zo stanice Bratislava-Petržalka o 16:01.

Plánovaný príchod vlaku do Splitu je na druhý deň ráno o 8:20. Cesta cez Petržalku, Viedeň, Graz, Maribor a Záhreb do chorvátskeho prístavu má podľa cestovného poriadku trvať takmer 17 hodín. Zo Splitu naspäť sa vlak vydá na cestu v pondelok, štvrtok a sobotu o 17:29, do Bratislavy má príchod o 11:00, teda po 17,5-hodine cesty.

Minulý rok toto vyhľadávané vlakové spojenie využilo 19-tisíc milovníkov letnej dovolenkovej atmosféry „slovenského mora“. Na dovolenku či výlet k najbližšiemu Jadranskému moru je možné cestovať zo Slovenska znova aj autovlakmi. Autovozne sa pre uzáveru trate cez Marchegg pripoja až vo Viedni. Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite priamo v centre mesta oproti prístavu lodí na chorvátske ostrovy.