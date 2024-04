Rýchlik Fatran má prísť do Vrútok za približne 100 minút, ale už za Banskou Bystricou meškal šesť hodín

Rýchlik Fatran jazdiaci zo Zvolena cez Banskú Bystricu do Vrútok nabral obrovské meškanie. Túto takmer stokilometrovú trať má podľa cestovného poriadku zvládnuť približne za 1 hodinu 40 minút, no v pondelok popoludní mal už z Uľanky na okraji Banskej Bystrice šesťhodinové oneskorenie – presnejšie 362 minút.

Dôvod mimoriadne veľkého meškania

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti v rámci mimoriadností vo vlakovej doprave informovala, že konkrétne išlo o rýchlik Fatran s plánovaným odchodom zo Zvolena 12:06, ktorý mal prísť do Vrútok 13:43.

Ako dôvod mimoriadne veľkého meškania vlaku uviedla sled vlakov bez ďalších detailov.

Na 12-kilometrovom železničnom úseku Banská Bystrica – Uľanka na trati Zvolen – Vrútky je od 8. do 12. apríla obmedzená železničná doprava.

Výluka bola vopred oznámená

Výluka z dôvodu úpravy infraštruktúry sa týka denne ôsmich rýchlikov Fatran v oboch smeroch, premávajúcich zväčša na linke medzi Zvolenom a Vrútkami, v jednom prípade zo Žiliny do Zvolena. Je medzi nimi aj spomínaný výrazne meškajúci spoj.

Vlaky dotknuté výlukou mali podľa očakávania meškať približne 25 minút, pričom pri väčšom oneskorení národný vlakový osobný dopravca nezaručuje čakanie prípojných vlakov.

ZSSK v súvislosti s touto výlukou vopred oznámila, že dotknuté vlaky nahradila autobusovou dopravou. Ide o štyri vlaky s odchodmi z Uľanky smerom do Banskej Bystrice každé dve hodiny od 7:14 do 13:14, ako aj štyri rýchliky s odchodmi z Banskej Bystrice opačne v rovnakom časovom intervale od 8:36 do 14:36.