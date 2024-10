Mesto Poprad opäť vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta i lávok na Ulici 1. mája

Mesto Poprad aj naďalej pokračuje v príprave rekonštrukcie mosta a dvoch lávok na Ulici 1. mája. Samospráva informovala o uzavretí jednej z nich ešte v júni, dôvodom bol jej havarijný stav. V súčasnosti opäť hľadá dodávateľa stavebných prác, ich predpokladaná hodnota predstavuje 1,97 milióna eur bez DPH.

Tretie verejné obstarávanie

Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ide už v poradí o tretie verejné obstarávanie na dané stavebné práce. Ako ešte v júni uviedla radnica, celý proces predĺžili problémy s pôvodným zhotoviteľom vysúťaženým počas prvého verejného obstarávania.

Betónový most ponad rieku Poprad bol podľa sprievodnej správy k projektu zverejnenej vo vestníku ešte počas prvého verejného obstarávania postavený pravdepodobne v roku 1934. V súčasnosti je už v zlom stavebno-technickom stave.

Rekonštrukcia mosta

Jeho rekonštrukcia je podľa súčasných súťažných podkladov plánovaná v celom rozsahu. V prípade lávok pôjde o opravu spodnej stavby a výmenu nosných oceľových konštrukcií. Práce by mali trvať 150 dní, pričom samospráva ich bude financovať z vlastných finančných prostriedkov.

„Projektové dokumentácie stavieb boli z dôvodu stavebno – technického stavu existujúcich konštrukcií v danom čase plánovania investície, priorít rekonštrukcií a finančných možností verejného obstarávateľa vypracované samostatne s časovým odstupom, a to samostatne na most a samostatne na lávky. Keďže sa obidve lávky nachádzajú v bezprostrednej blízkosti mosta, verejný obstarávateľ rozhodol o realizácii predmetných stavieb naraz v jednom časovom období, jedným zhotoviteľom stavby,“ píše sa ďalej v podmienkach.

Vydané stavebné povolenie

Na rekonštrukciu oboch lávok, ako aj mosta, bolo podľa samosprávy v roku 2022 vydané stavebné povolenie a rovnako vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu. Mesto ešte v tom roku vyhlásilo verejné obstarávanie. Práce mali stáť podľa Centrálneho registra zmlúv viac ako 1,67 milióna eur vrátane DPH.

Podľa dokumentov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie si pôvodný zhotoviteľ síce stavenisko prevzal, vzápätí na to navrhol odstúpenie od zmluvy, a to z viacerých dôvodov. Medzi nimi uviedol napríklad prehodnotenie termínov potrebných na technologické prestávky či harmonogramu postupu výstavby na základe komunikácie so subdodávateľmi prác, ako aj dodávateľmi materiálu o predpokladaných lehotách dodávky.

Žaloba na súde

Samospráva preto vyhlásila nové, druhé verejné obstarávanie. Podľa jej vyjadrenia sa však opakovanými námietkami pôvodného zhotoviteľa celý proces verejného obstarávania predĺžil.

V decembri minulého roka Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) jeho námietky podľa zverejneného rozhodnutia vo vestníku zamietol.

Mesto Poprad v júni tohto roka informovalo, že daný uchádzač následne podal na súd žalobu proti rozhodnutiu ÚVO o jeho vylúčení z procesu verejného obstarávania.