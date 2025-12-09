Medzinárodné letecké spoločnosti očakávajú v roku 2026 rekordný počet pasažierov

Medzinárodné letecké spoločnosti očakávajú, že v roku 2026 prepravia rekordných 5,2 miliardy pasažierov, a to napriek globálnym výzvam, ktoré ovplyvňujú toto odvetvie. V utorok to uviedlo Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA).
IATA, ktoré združuje približne 360 dopravcov predstavujúcich 80 percent globálnej leteckej dopravy, tiež uviedlo, že zisky za rok 2025 budú vyššie, než sa pôvodne predpokladalo, a očakáva podobnú úroveň ziskov aj v nasledujúcom roku. Predpokladá sa, že zisk za rok 2025 dosiahne 39,5 miliardy dolárov, čo je nárast oproti 36 miliardám dolárov predpovedaným na júlovom valnom zhromaždení tejto organizácie.
Generálny riaditeľ IATA Willie Walsh označil zlepšenie výkonnosti za „vítanú správu vzhľadom na prekážky, ktorým odvetvie čelí“. Medzi výzvy zaradil rastúce náklady spôsobené problémami v dodávateľskom reťazci leteckého priemyslu, geopolitické konflikty, pomalý globálny obchod a rastúce regulačné zaťaženie.
Walsh pripísal zlepšený výhľad lepšiemu výkonu leteckej nákladnej dopravy, ktorý bol dosiahnutý napriek obchodným sporom vyvolaným americkými clami. „Letecké spoločnosti úspešne vybudovali odolnosť voči šokom, ktorá prináša stabilnú ziskovosť,“ uviedol v stanovisku IATA.
Pre rok 2026 sa predpokladá zisk 41 miliárd dolárov, hoci pretrvávajúce problémy s dostupnosťou lietadiel obmedzujú výkon odvetvia. Ziskovosť sa však výrazne líši podľa regiónov. Letecké spoločnosti na Blízkom východe očakávajú čistý zisk na pasažiera približne 28,60 dolára, v Európe 10,90 dolára, v Severnej Amerike 9,80 dolára, v Ázii a Pacifiku 3,20 dolára a v Afrike 1,30 dolára.
Globálny počet pasažierov v tomto roku sa očakáva tesne pod hranicou piatich miliárd, konkrétne 4,98 miliardy, čo je nárast oproti 4,77 miliardám v roku 2024, ktorý bol predchádzajúcim rekordom.