Doprava v blízkosti mosta VSS v Košiciach sa skomplikuje, zmeny zasiahnu aj niektoré spoje MHD

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie, v blízkosti mosta VSS sa doprava skomplikuje. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, začína sa čiastočná uzávera cesty I/16 v úseku mosta nad železničnou traťou. Potrvá do 24. mája do 18:00. Prebiehať by mala v dvoch etapách.

„Uzavreté budú dva jazdné pruhy smerom do Prešova, doprava bude vedená obojsmerne v jazdných pruhoch smerom do Rožňavy,“ uvádza polícia k prvej etape. V druhej etape budú uzavreté dva jazdné pruhy smerom do Rožňavy a doprava bude vedená obojsmerne v jazdných pruhoch smerom do Prešova.

„Rozmiestnené bude dočasné dopravné značenie, ktoré bude potrebné rešpektovať. Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť a jazdili ohľaduplne,“ apelujú policajti. Dodali, že situáciu budú monitorovať aj za pomoci služobných dronov, aby dokázali na vzniknuté situácie promptne reagovať.

Zmeny súvisiace s dopravným obmedzením zasiahnu aj košickú mestskú hromadnú dopravu (MDH). Ako informoval Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), čiastočné uzatvorenie mosta Nižné Kapustníky, teda úseku medzi mostami Levočská a mostom VSS, zmení trasu autobusovej linky číslo 54, a tiež školskej linky Š2. Autobusy s číslom 54 budú v smere na Sídlisko KVP premávať bez zachádzky do sídliska Nad jazerom. Za zastávkou Bytový podnik mesta Košice budú pokračovať na zastávku Tepláreň, ďalej na zastávku Bukovecká a na bežnú zastávku VSS, križovatka. Potom budú pokračovať po svojej trase.

V opačnom smere, teda na sídlisko Ťahanovce, bude linka premávať bez zmien. Dočasne sa zmení aj trasa školskej linky Š2. „Ranný školský spoj z Važeckej do Šace premáva za zastávkou Levočská odklonom ako linka 52, pri teplárni prejde popod most, otočí sa a napojí sa na cestu v smere na most VSS. Ďalej zastavuje na zastávke VSS, križovatka a pokračuje po svojej trase,“ informoval DPMK.