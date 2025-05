Dobrá správa pre vodičov v Košiciach. Opravy mosta ponad železničnú trať skončia o deväť dní skôr

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo štvrtok ukončuje opravy mostných záverov na moste na ceste I/16 ponad železničnú trať v Košiciach. Nevyhnutné opravy tak stihne o deväť dní skôr, ako bolo pôvodne plánované. Ako informovala NDS, na stavbe už finišujú práce na dopravnom značení, aby sa doprava vrátila do pôvodného režimu.

Most bude bez obmedzení už vo štvrtok

V prípade vhodných klimatických podmienok tak bude most k dispozícii bez akýchkoľvek obmedzení už v priebehu štvrtka.

O potrebe opráv rozhodol technický stav mostných záverov, ktorý sa prejavoval zníženým komfortom počas prechodu cez most. „Opravy mostných záverov boli už absolútne nevyhnutné pre zachovanie samotnej bezpečnosti dopravy. Akékoľvek odklady by v krajnom prípade znamenali, že práce by nemohli prebiehať pri zachovaní obmedzenej dopravy. Most by sa musel uzavrieť celkovo,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Opravy predĺžia životnosť mosta

Opravami sa zvýšila bezpečnosť dopravy a predĺžila životnosť celého mostného objektu. Napriek príležitostnej nepriazni počasia sa podarilo opravy dokončiť v niekoľkodňovom predstihu oproti pôvodnému harmonogramu. Práce prebiehali v závislosti od počasia sedem dní v týždni.

NDS postupuje aj v prácach na obchvate mesta, ktorý odbremení metropolu východu od tranzitnej dopravy. Za posledné mesiace sa motoristom v regióne odovzdala štvorica nových mostov, z ktorých tri spájajú samotné Košice s okolitými obcami.