Diaľničiari podpísali zmluvu na výstavbu Rajeckého privádzača za takmer 53 miliónov eur - VIDEO

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu o dielo za takmer 53 miliónov eur bez DPH (na výstavbu prvej etapy diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, známeho ako Rajecký privádzač. Projekt má zabezpečiť efektívnejšie dopravné napojenie Rajeckej doliny na diaľnicu D1 a prispieť k zlepšeniu plynulosti dopravy v regióne Žiliny.
Ako uviedol minister dopravy Jozef Ráž, ide o jednu z najväčších stavieb, do ktorých sa rezort v tomto roku púšťa. „Podarilo sa nám zrealizovať súťaž bez problémov a čoskoro môžeme začať s výstavbou. V posledných mesiacoch sme v Rajeckej doline zrealizovali viacero projektov, ktoré výrazne zlepšili dopravu na cestách aj na železnici, a toto je ďalší významný krok k tomu, aby sa aj tu ľuďom lepšie žilo,“ uviedol minister.
Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček zdôraznil, že nový úsek výrazne odľahčí obce od dopravy. V súčasnosti denne prejde Porúbkou približne 11-tisíc vozidiel a Lietavskou Lúčkou takmer 15-tisíc. Po dokončení stavby sa veľká časť tejto dopravy presmeruje na nový privádzač.
„Vďaka privádzaču sa zníži hlučnosť i prašnosť z dopravy a dotknuté obce budú omnoho bezpečnejšie pre chodcov a priechodnejšie pre miestnych motoristov,“ zdôraznil Macháček.
Podľa riaditeľa úseku prípravy NDS Tomáša Mateičku bude privádzač kľúčovým prvkom dopravnej siete v okolí Žiliny. „Spojí diaľnicu D1, obchvat Žiliny a Rajeckú dolinu. Doprava tak bude plynulejšia všetkými smermi a zlepší sa aj dopravné napojenie priemyselných oblastí pri Žiline,“ doplnil Mateička.
Rajecký privádzač bude mať dĺžku takmer štyri kilometre. Jeho súčasťou bude päť nových mostov s celkovou dĺžkou približne jeden kilometer a takmer kilometer protihlukových stien. Predpokladaná hodnota zákazky bola 76,4 milióna eur, vysúťažená cena dosiahla 52,7 milióna eur bez DPH (64,8 mil. eur s DPH). Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Doprastav, a. s. Bratislava.