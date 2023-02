Diaľničiari pripravujú aktualizáciu štúdie realizovateľnosti pre R4, chcú ju financovať aj z európskeho programu CEF

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) obstaráva zhotoviteľa aktualizácie štúdie realizovateľnosti pre prípravu výstavby rýchlostnej cesty R4 na trase štátna hranica Slovenska a Poľska – Kapušany. Za jej prípravu pri vyhlásení verejnej súťaže predpokladala zaplatiť predbežne 520-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Aktualizácia štúdie má na základe nových údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov (CBA) určiť problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek. Podľa diaľničiarov má zároveň navrhnúť riešenia rešpektujúce trasovanie odporúčané v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Vypracovaná dokumentácia

V úsekoch R4 s už vypracovanou dokumentáciou územného rozhodnutia bude potrebné vykonať hodnotenie cez optimalizáciu nákladov a v ostatných úsekoch navrhnúť a posúdiť aj iné technické riešenie, ako je odporúčané v procese EIA, v prípade potreby aj v parametroch cesty l. triedy.

Ako ďalej vyplýva z informácií v tendri vo Vestníku verejného obstarávania, komplexná štúdia v plnom rozsahu má byť dodaná do 365 dní od účinnosti zmluvy s jej budúcim zhotoviteľom.

Časť štúdie o výsledkoch dopravno-inžinierskych prieskumov by mala byť hotová do 225 dní, návrh dopravného modelu do 270 dní, návrh investičných nákladov všetkých variantov R4 vstupujúcich do CBA do 280 dní a štúdie CBA do 320 dní účinnosti zmluvy.

Dianičiari chcú aktualizáciu štúdie pre R4 financovať aj zo zdrojov Európskej únie z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Výsledky vyhodnotenia ponúk, ktoré sa po predĺžení lehoty predkladali a otvárali v závere minulého roka, zatiaľ nezverejnila.

Partnerská spoločnosť

NDS v piatok 10. februára podpíše s poľskou partnerskou spoločnosťou pre štátne cesty a diaľnice Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dohodu o spolupráci.

„Dohoda nám umožní akcelerovať prípravné práce na R4 od Kapušian až po poľskú hranicu,“ avizovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Dohodu uzavrú na poľskej strane hraničného priechodu Vyšný Komárnik – Barwinek. Vláda vlani v novembri schválila návrhy na zabezpečenie prípravy R4 medzi slovensko-poľskou hranicou a Kapušanmi v dĺžke zhruba 60 kilometrov, aj na zefektívnenie prípravy diaľnic a rýchlostných ciest.

Cieľom je zrýchliť a zefektívniť investičnú prípravu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, najmä v príprave R4, ktorá je súčasťou medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia. Potrebné je tiež získanie územného rozhodnutia pre všetky úseky R4 na trase.

Investičná príprava

Súčasťou opatrení je aj príprava návrhu novely zákonov o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o katastri nehnuteľností. Poslanecký návrh novely v parlamente aktuálne prešiel do druhého čítania. Investičná príprava by sa mala urýchliť približne o 18 mesiacov.

Slovensko sa v dohode s Poľskom zaviazalo vyvinúť maximálne úsilie o prepojenie R4 a poľskej rýchlostnej cesty S19 do konca roku 2028. Poľsko avizovalo dokončenie svojho nadväzujúceho úseku v roku 2026, Maďarsko svoj úsek z Miskolca po hranicu so Slovenskom dobudovalo v roku 2021. Slovensko už nie je schopné splniť dohodnutý termín prepojenia, je nevyhnutné urýchliť investičnú prípravu a vybudovať rýchlostnú cesty v čo najkratšom čase.