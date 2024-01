Chystáte sa na Svetový pohár v Jasnej? Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia

Svetový pohár (SP) v alpskom lyžovaní žien v Jasnej budú počas najbližšieho víkendu okrem bezpečnostných opatrení sprevádzať aj dopravné obmedzenia.

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková, polícia na toto športové podujatie vypracovala bezpečnostné opatrenia, do ktorých zapojila zvýšený počet policajtov dopravnej, poriadkovej železničnej polície ako aj kriminálnej polície.

Intenzívnejšia premávka na D1

Polícia bude vykonávať všetky opatrenia súvisiace s bezpečnosťou zúčastnených osôb.

„Zároveň budeme dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke a spolupôsobiť pri jej riadení, zabezpečovať verejný poriadok a plniť všetky úlohy vyplývajúce zo zákona,“ dodala hovorkyňa.

V súvislosti s podujatím predpokladá polícia nárast intenzity cestnej premávky hlavne na diaľnici D1 – výjazd Liptovský Mikuláš v oboch smeroch a v mestách Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Zatvorený vstup do Demänovskej Doliny

„Z uvedeného dôvodu odporúčame cestujúcim, ktorí sa nezúčastnia na podujatí, aby sa týmto úsekom počas prichádzajúceho víkendu vyhli,“ uviedla Šefčíková a doplnila, že vstup do Demänovskej Doliny v dňoch 20. až 21. januára 2024 bude od 07:30 zatvorený. Na podujatie by na odporúčanie organizátora mali návštevníci prichádzať od 4:00 do 6:00.

„Cestnú premávku budeme monitorovať a regulovať. Apelujeme na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky,“ uzatvára polícia s tým, že podrobné informácie k doprave nájde verejnosť na stránke https://www.worldcupjasna.sk/doprava? a aktuálne informácie bude poskytovať aj polícia na sociálnej sieti Polícia – Žilinský kraj.