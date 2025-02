Banská Bystrica si objednala diagnostiku Radvanského mosta aj bez vlastníctva, stavba je vo vysokom stupni ohrozenia

Mesto Banská Bystrica si objednalo diagnostiku Radvanského mosta v blízkosti obchodného centra Tesco v mestskej časti Radvaň – Kráľová, aj keď mu most nepatrí. Na základe prehliadky mosta v septembri minulého roka bol, hlavne z dôvodu stavu nosnej konštrukcie, zaradený do šiesteho stupňa ohrozenia zo siedmich. Práve na ňom v utorok odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline vykonali prvú etapu podrobnej diagnostiky.

Podrobná prehliadka

„Napriek tomu, že Radvanský most nie je vo vlastníctve mesta, zainvestovali sme zdroje na to, aby sme mali absolútnu istotu či je stavba bezpečná. Kvôli bezpečnosti potrebujeme mať presnú informáciu o tom, v akom stave sa most nachádza,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Diagnostika konštrukcie mosta zo strany odborníkov zo Žilinskej univerzity spočíva v podrobnej prehliadke, identifikácii a zistení príčin porúch nosnej konštrukcie a pilierov. Súvisí aj s kontrolou rozmerov nosnej konštrukcie, pilierov a mostného zvršku.

Záťažová skúška

„Ide o problémovú kostru z pohľadu nosnej konštrukcie. Most tvoria nosníky vyrábané v šesťdesiatych či sedemdesiatych rokoch, ktoré patria k najrizikovejším konštrukciám. V utorok sme realizovali prvú etapu diagnostiky, následne budeme robiť statické analýzy,“ povedal profesor Martin Moravčík z Katedry stavebnej konštrukcie a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

V máji tohto roka vykonajú odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline ďalšiu etapu diagnostiky, pôjde o záťažovú skúšku mosta. Vylúčené nie je ani nasadenie online kontinuálneho monitoringu pri dopravnom zaťažení. Zistené výsledky z diagnostiky poslúžia mestu na celkové zhodnotenie stavebno-technického stavu objektu mosta a v prípade potreby na prijatie konkrétnych opatrení.

Havarijný stav mostov

Na území Banskej Bystrice je 82 mostných objektov a lávok. Približne polovica z nich je vo vlastníctve a správe mesta. Z tohto počtu sa jedenásť percent mostov a lávok nachádza v havarijnom stave.

Primátor Ján Nosko však pripomína, že to nie je len problém Banskej Bystrice. Členské mestá Únie miest Slovenska spracovali materiál, v ktorom je evidovaných 571 mostov, z nich 33 percent sa nachádza v zlom až havarijnom stave.