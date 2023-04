Namiesto dronov mu z AliExpressu prídu vibrátory, ukrajinskí hackeri prekazili Rusovi plán na vyzbrojenie armády (foto)

Ukrajinskí aktivisti tvrdia, že sa im podarilo získať kontrolu nad účtom ruského vojenského dobrovoľníka, ktorý v internetovom obchode nakupoval drony pre ruské sily, a miesto toho v jeho mene nakúpili erotické pomôcky. Informuje o tom portál Politico.

Skupina, ktorá si hovorí Kiber Sprotyv, teda Kyber odpor, uviedla, že sa zamerala na účet na AliExpresse patriaci Michailovi Lučinovi, priateľovi prokremeľského vojenského blogera Vladlena Tatarského, ktorý zahynul v nedeľu pri výbuchu v petrohradskej kaviarni. Lučin zbieral peniaze na drony pre ruské jednotky na Ukrajine.

„Je vojnový zločinec, dobrovoľník, bloger a teraz aj majiteľ vibrátorov,“ napísali hackeri vo vyhlásení a pripojili screenshoty, ako použili Lučinov účet na čínskom internetovom obchode AliExpress. Tvrdia pritom, že takto nakúpili sexuálne pomôcky v hodnote 25-tisíc dolárov.

Lučin teraz podľa nich vlastní „unikátnu“ zbierku v hodnote 25-tisíc dolárov, ktoré „chcel použiť na drony pre ruskú armádu“. „Teraz bude musieť miesto dronov poslať nákladiaky plné vibrátorov a ďalších veľmi hodnotných vecí pre ruských ľudí,“ skonštatovali hackeri.

Hacktivists of the „Cyber Resistance“ team at the request of InformNapalm exclusively explained some details of the operation to hack the Z-volunteer Mikhail Luchin. #RussianArmy #drone More: https://t.co/3TMsTbQI4F pic.twitter.com/oSCi9Uttrx

Lučin podľa Politica potvrdil, že Ukrajinci sa nabúrali do jeho e-mailu a účtu na AliExpresse, ale tvrdí, že sa mu podarilo získať naspäť väčšinu peňazí, ktoré minuli, s výnimkou asi 17-tisíc rubľov za sexuálne pomôcky, ktoré mu už stihli doručiť. Dodal tiež, že ho mrzí, že „nie je dosť rakiet Kalibr“ na zasiahnutie hackerov.

The hacktivists of „Cyber Resistance“ punished Z-volunteer Mikhail Luchin. They hacked his email and charged $25,000 worth of adult toys to his card, which is linked to AliExpress. He planned to spend the money to buy #drones for the #Russian #army.

More: https://t.co/vWk8nOrLfp pic.twitter.com/HalvLT9jMM

