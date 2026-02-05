Najväčšie európske automobilky vyzvali Brusel na dotovanie domácich elektromobilov. Len tak sa dá ubrániť lacnej čínskej presile

Najväčší európski výrobcovia automobilov, spoločnosti Volkswagen a Stellantis, vyzvali vo štvrtok Európsku úniu na zabezpečenie dotácií, ktoré by udržali automobilovú výrobu na európskom kontinente, ktorá čelí tlaku amerických ciel aj rastúcej konkurencii z Číny.
Silnejšia podpora
Šéf VWOliver Blume a hlava Stellantisu Antonio Filosa v spoločnom článku, ktorý publikovali viaceré európske médiá, uviedli, že elektromobily vyrábané prevažne v EÚ by mali mať nárok na dotácie pre kupujúcich, vládne objednávky a tzv. „CO₂ bonus“ vyplácaný priamo výrobcom.
„Peniaze európskych daňových poplatníkov treba využívať tak, aby podporovali európsku výrobu a prilákali investície do EÚ,“ napísali v texte, ktorý vyšiel okrem iného vo francúzskom obchodnom magazíne Les Echos a nemeckom hospodárskom denníku Handelsblatt. Dodali, že Európa sa musí rozhodnúť, či chce byť „len trhom pre iných, alebo zostať producentom a priemyselnou veľmocou“.
Tlaky zo zahraničia
Európski výrobcovia automobilov v súčasnosti zápasia s viacerými problémami, od amerických ciel až po čínsku dominanciu v dodávateľskom reťazci pre elektromobily, vrátane batérií a vzácnych kovov.
Americké clá budú mať negatívny dopad na globálny automobilový priemysel
Čínske automobilky so svojimi elektromobilmi zároveň posilňujú svoju prítomnosť v Európe, čo vyvoláva obavy o budúcnosť domáceho trhu.
Made in Europe
EÚ síce od roku 2024 uplatňuje vyššie dovozné clá na čínske elektromobily, keďže podľa Bruselu profitujú z neférových štátnych dotácií, ale podľa šéfov dvoch najväčších európskych automobiliek to nestačí. Tvrdia, že je potrebná širšia stratégia „Made in Europe“, ktorá by zahŕňala pomoc a podporu pre domácich producentov, pretože bez lacných čínskych komponentov je ťažké vyrábať cenovo konkurencieschopné elektromobily.
„Európski zákazníci oprávnene očakávajú, že im ponúkneme elektromobily za čo najdostupnejšie ceny,“ uviedli, preto je podpora európskeho automobilového priemyslu nevyhnutná.