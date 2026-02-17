Najprv zlato na ovále a potom aj na kabelke. Leerdamová si v Miláne dopriala drahú hračku

Najprv si dopriala zlato na rýchlokorčuliarskom olympijskom ovále a potom aj v inej podobe.
Ostro sledovaná holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdamová sa po zisku zlatej medaily na 1000 m a striebornej na 500 m vybrala do ulíc Milána, aby zažila nákupnú horúčku.
Napokon sa jej podarilo uloviť kabelku za 30-tisíc eur v zlatej farbe. Na takú cenu ju odhadol nemecký Bild. Neváhala sa s ňou pochváliť aj na verejnosti.
„Toto je moja prvá Birkin kabelka. Pozrite sa, aká je krásna! Kúpila som si ju v zlatej farbe so striebornými prvkami,“ informovala Leerdamová prostredníctvom Instagramu.
Zlatá kabelka
Potom si sama sebe položila otázku „Prečo som si zvolila práve túto kabelku?“ A vzápätí na ňu aj odpovedala:
„Toto je moja prvá olympijská zlatá medaila a zároveň prvá Birkin kabelka – všetko za jeden víkend a v zlatej farbe. Miláno si budem pamätať ako zlaté mesto. Je to ohromujúce,“ dodala 27-ročná Holanďanka, ktorá má v zbierke aj striebro na 1000 m z Pekingu 2022.
Leerdamová je jedna z najpopulárnejších športovkýň v Holandsku. Jej popularita sa úmerne zvyšuje s tým, ako prezentuje svoje súkromie na verejnosti.
Najprv krajan, potom influencer
V rokoch 2017 – 2022 bola vo vzťahu s krajanom z rýchlokorčuliarskeho oválu Koenom Verweijom, ale to sa dávno zmenilo. Od roku 2023 sa po jej boku objavuje americký youtuber, influencer a najnovšie aj profesionálny boxer Jake Paul.
Od marca 2025 sú spolu zasnúbení a Jake Paul ju za veľkého záujmu verejnosti sprevádza aj na ZOH 2026.