Najprv zlato na ovále a potom aj na kabelke. Leerdamová si v Miláne dopriala drahú hračku

Jutta Leerdamová má z Milána dve medaily a už aj zlatú kabelku.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Jutta Leerdamová
Holandská "ľadová kráľovná" Jutta Leerdamová (vľavo) gratuluje krajanke Femke Kokovej k zisku zlatej medaily na 500 m. Foto: SITA/AP
Taliansko Rýchlokorčuľovanie Rýchlokorčuľovanie z lokality Taliansko

Najprv si dopriala zlato na rýchlokorčuliarskom olympijskom ovále a potom aj v inej podobe.

Ostro sledovaná holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdamová sa po zisku zlatej medaily na 1000 m a striebornej na 500 m vybrala do ulíc Milána, aby zažila nákupnú horúčku.

Napokon sa jej podarilo uloviť kabelku za 30-tisíc eur v zlatej farbe. Na takú cenu ju odhadol nemecký Bild. Neváhala sa s ňou pochváliť aj na verejnosti.

„Toto je moja prvá Birkin kabelka. Pozrite sa, aká je krásna! Kúpila som si ju v zlatej farbe so striebornými prvkami,“ informovala Leerdamová prostredníctvom Instagramu.

Zlatá kabelka

Potom si sama sebe položila otázku „Prečo som si zvolila práve túto kabelku?“ A vzápätí na ňu aj odpovedala:

„Toto je moja prvá olympijská zlatá medaila a zároveň prvá Birkin kabelka – všetko za jeden víkend a v zlatej farbe. Miláno si budem pamätať ako zlaté mesto. Je to ohromujúce,“ dodala 27-ročná Holanďanka, ktorá má v zbierke aj striebro na 1000 m z Pekingu 2022.

Leerdamová je jedna z najpopulárnejších športovkýň v Holandsku. Jej popularita sa úmerne zvyšuje s tým, ako prezentuje svoje súkromie na verejnosti.

Najprv krajan, potom influencer

V rokoch 2017 – 2022 bola vo vzťahu s krajanom z rýchlokorčuliarskeho oválu Koenom Verweijom, ale to sa dávno zmenilo. Od roku 2023 sa po jej boku objavuje americký youtuber, influencer a najnovšie aj profesionálny boxer Jake Paul.

Od marca 2025 sú spolu zasnúbení a Jake Paul ju za veľkého záujmu verejnosti sprevádza aj na ZOH 2026.

Viac k osobe: Jutta Leerdamová
Firmy a inštitúcie: zimné olympijské hry
Okruhy tém: Kabelka Rýchlokorčuľovanie Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk