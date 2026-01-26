Na Filipínach sa potopil trajekt s viac ako 350 pasažiermi na palube. Najmenej 18 ľudí zahynulo

Ďalších 24 osôb je stále nezvestných.
Zachránení pasažieri z lode MV Trisha Kerstin 3. Foto: Kagawad Gamar "Gams" Alih via AP
Najmenej 18 ľudí zahynulo a ďalších 24 je stále nezvestných, keď sa v pondelok skoro ráno v rozbúrenom mori na juhu Filipín potopil trajekt s viac ako 350 pasažiermi na palube. Nehoda sa stala približne päť kilometrov východne od ostrova Baluk-Baluk, ktorý je súčasťou súostrovia provincie Basilan pri polostrove Zamboanga.

Loď MV Trisha Kerstin 3 vyslala núdzový signál okolo 1:50 miestneho času, niečo vyše štyri hodiny po tom, čo vyplávala z prístavu Zamboanga. Uviedla to vo vyhlásení pobrežná stráž a dodala, že plavidlo nebolo preťažené. Veliteľ pobrežnej stráže Romel Dua povedal, že príčina nehody zatiaľ nie je známa.
Na videu, ktoré zverejnila pobrežná stráž, vidno, ako z vody zachraňujú ľudí a poskytujú im prvú pomoc.

Trajekt sa potopil takmer na rovnakej trase, kde v roku 2023 pri požiari na trajekte Lady Mary Joy 3 zahynulo 31 ľudí.

Nehody trajektov sú na Filipínach, ktoré tvoria súostrovie s viac ako sedemtisíc ostrovmi, pomerne časté. Mnohí ľudia sa pri preprave medzi ostrovmi spoliehajú na lacné a nedostatočne regulované lode a člny. Po prevrátení trajektu v roku 2015 pri západnom pobreží ostrova Leyte zahynulo viac ako 60 ľudí.

