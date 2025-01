More na dvore je film, ktorý vás dobre naladí, sľubuje scenárista a režisér Martin Horský, autor diváckeho hitu Ženy v behu

Po úspešnom debute, ktorým sa pred piatimi rokmi s návštevnosťou viac ako 1,6 milióna divákov stali v Česku a na Slovensku Ženy v behu, a komédii Srdce na dlani, prichádza režisér a scenárista Martin Horský so svojím tretím autorským filmom. Volá sa More na dvore a do našich kín vstúpi 6. marca 2025. Stavil na osvedčenú spoluprácu s producentom Tomášom Hoffmanom, ktorý má na konte filmy Účastníci zájazdu, Bezva ženská na krku, Ženy v pokušení alebo Muži v nádeji. Ústrednú dvojicu najlepších kamarátov si zahrali Ondřej Vetchý a Jiří Langmajer, ich osudové ženy Linda Rybová a Sara Sandeva. V ďalších rolách sa objavia Matěj Kadlec, Tadeáš Moravec, Iveta Dušková, Jenovéfa Boková, Martin Pechlát, Arnošt Goldflam, Pavel Šimčík, Leoš Noha alebo Miroslav Táborský.

„More na dvore je o tom, ako sa zachováme, keď sa nám z mora života, čo si myslíme, že nám zostáva, stane iba kaluž,“ charakterizuje svoju novinku režisér Martin Horský. Pri písaní scenára myslel na Ondřeja Vetchého a veril, že rolu prijme. Stalo sa a herec stvárnil husliarskeho majstra Jozefa, ktorého nástroje hrajú po celom svete, zatiaľ čo on zostáva vo svojej útulnej dielni na dvore pavlačového domu. Zatiaľ váha siahnuť po tom najlepšom dreve, ktoré v dielni starostlivo opatruje. Má predsa zdanlivo more času.

Foto: Bontonfilm

Teší sa na stredajšie šachové partie s najlepším kamarátom Václavom (Jiří Langmajer). „Šach hrať viem, ale neviem, ako by som dopadol práve s Ondrom Vetchým, ktorý hru ovláda fantasticky, až na profesionálnej úrovni. Takže som radšej robil, že tomu nerozumiem, aby som nebol trápny,“ priznáva takticky Jiří Langmajer. Prijal rolu Václava, charizmatického ladiča pián, ktorý dokáže majstrovsky naladiť aj väčšinu pianistiek.

Foto: Bontonfilm

Jozef (Ondřej Vetchý) nikdy nebol pri mori, jeho morom je kaluž na dvore, ktorú chráni pred vyschnutím, aby mali vtáky čo piť. Jeho rodinou je sučka Pampeliška, ktorá ho sprevádza na každom kroku. Tajne miluje krásnu susedku Anežku (Linda Rybová). „Anežka sa práve rozviedla a začína nový život. Je rozhodnutá, že nechce žiadneho chlapa minimálne rok ani vidieť, a do cesty jej príde Jozef. Ten sa správa prinajmenej záhadne, jeho jemnocit nemožno prehliadnuť,“ prezrádza o svojej úlohe Linda Rybová.

Foto: Bontonfilm

Život sa v okamihu mení a z mora času, ktoré má Jozef pred sebou, sa nečakane stane obyčajná kaluž. S pomocou priateľov si začína plniť všetky sny, ktoré už nechce odkladať. A tak nakoniec dôjde na majstrovské husle i tu pravú lásku na celý život.

Foto: Bontonfilm

Novinka režiséra Martina Horského a producenta Tomáša Hoffmana zamieri do tuzemských kín 6. marca 2025, a ako obaja sľubujú: „More na dvore je film, ktorý vás dobre naladí.“

Film More na dvore podporila Česká republika prostredníctvom Štátneho fondu audiovízie z programu filmových stimulov a do kín ho uvedie distribučná spoločnosť Bontonfilm. Hlavným mediálnym partnerom je Voyo.

Foto: Bontonfilm

More na dvore

INFINITY PRAGUE PRODUCTION, ČR,⁠⁠⁠⁠⁠ 2025

Dĺžka: 102 min.

Žáner: komédia

Premiéra: 6. marca 2025

Réžia a scenár: Martin Horský

Producent: Tomáš Hoffman

Kamera: Jan Drnek

Hrajú: Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Linda Rybová, Sara Sandeva, Matěj Kadlec, Tadeáš Moravec, Iveta Dušková, Jenovéfa Boková, Jiří Rendl, Jakub Jablonský, Eva Leinweberová, Martin Pechlát, Miroslav Táborský, Arnošt Goldflam a ďalší

