Mohutný ruský útok poškodil v noci v Kyjeve 20 budov, dron zasiahol aj katarskú ambasádu

Mohutný ruský nočný útok na Ukrajinu poškodil 20 obytných budov v Kyjeve a na jeho predmestiach, ako aj katarské veľvyslanectvo, uviedol v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Len obytných budov bolo poškodených 20,“ povedal Zelenskyj a dodal, že v hlavnom meste prišli o život štyria ľudia a že ruský dron „poškodil včera v noci aj budovu katarského veľvyslanectva“.
Rozhodná odpoveď
Po tom, čo Rusko v rámci nočného útoku na Ukrajinu zasiahlo svojou novou hypersonickou raketou Orešnik infraštruktúru v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti, vyzval ukrajinský prezident svet na rozhodnú odpoveď.
„Je potrebná jasná reakcia sveta. Predovšetkým zo strany Spojených štátov, ktorých signálom Rusko skutočne venuje pozornosť,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Rusko musí dostať signály, že je jeho povinnosťou zamerať sa na diplomaciu a musí pocítiť dôsledky vždy, keď sa opäť zameria na zabíjanie ľudí a ničenie infraštruktúry,“ dodal.
Hranice sú blízko
Na rozhodnú reakciu na ruský útok vyzval predtým spojencov Kyjeva aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha s tým, že Moskva zaútočila strelou Orešnik v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti, ktorá leží neďaleko hraníc NATO a Európskej únie.