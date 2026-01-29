MH Manažment prehral súdny spor o náhradu škody za odmeny advokátom, chystá kroky voči bývalému vedeniu

Spoločnosť MH Manažment, a. s., ktorá podlieha pod rezort hospodárstva ešte v decembri 2025 prehrala na Mestskom súde Bratislava III súdny spor o náhradu škody voči bývalému vedeniu spoločnosti vo veci odmeny advokátskej kancelárii za víťazstvo v súdnom spore známom ako „Sonmazi“.
Ako MH Manažment v tejto súvislosti informoval, v piatok 23. januára nadobudol rozsudok právoplatnosť, keďže súčasné vedenie spoločnosti sa rozhodlo nepokračovať v konaní vzhľadom na jeho právnu neudržateľnosť, ktorá bola odôvodnená a objektívne preukázaná v súdnom rozhodnutí.
Túto skutočnosť podľa spoločnosti potvrdili aj viaceré externé právne analýzy, podľa ktorých by pokračovanie sporu bolo zásadne nehospodárne a mohlo by spôsobiť spoločnosti MH Manažment ďalšiu škodu.
„Spoločnosť MH Manažment, a. s. zároveň pripravuje právne kroky voči bývalému vedeniu, ktoré v roku 2022 iniciovalo tento ekonomicky veľmi nákladný a vopred prehratý súdny spor – o čom malo predstavenstvo spoločnosti vedomosť na základe vtedy vypracovaných externých právnych analýz. V dôsledku tohto nehospodárneho rozhodnutia vznikli spoločnosti zbytočné náklady za právne zastupovanie a v podobe trov konania,“ uviedla spoločnosť.
Opozičné hnutie Slovensko (v tom čase OĽaNO) ešte v roku 2017 upozornilo, že štátna firma vyplatila jednorazovú odmenu pre advokátsku kanceláriu Dvorecký a partneri vo výške 7,9 milióna eur. Kancelária zastupovala MH Manažment v spore so žalobcom Sonmazi Invest Limited so sídlom na Cypre. Uvedená spoločnosť bola podľa OĽaNO právnym nástupcom spoločnosti Port Service. Tú Fond národného majetku, ktorý bol predchodcom MH Manažment, v roku 2002 pre nesplnenie podmienok vylúčil zo súťaže o privatizáciu podniku Slovenská plavba a prístavy. Port Service následne podala žalobu, v ktorej sa domáhala sumy 60 miliónov eur za ušlý zisk. Súdy však jej nárok nepotvrdili.