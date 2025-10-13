Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na 30 dní. Na babie leto zabudnite, bude nezvyčajne chladno - FOTO

Na babie leto tento rok čakáme márne a šanca, že ho počasie na Slovensko prinesie, je nízka. Dnes (v pondelok) vrcholí krátke oteplenie, ďalšie dni teploty na Slovensku klesnú, ale dočkáme sa slniečka. Meteorológ Peter Jurčovič priblížil aj dlhodobú predpoveď počasia na 30 dní, teda výhľad až do 10. novembra.
Počasie na Slovensku sa v nedeľu podľa meteorologičky Miriam Jarošovej odohrávalo pod vplyvom oblasti vysokého tlaku vzduchu, ktorá k nám zasahovalo aj stále zasahuje od severozápadu a tiež tlakovou nížou so stredom severovýchodne od nášho územia. Ako priblížila v relácii Najlepšie počasie na TV Joj, mali sme premenlivú oblačnosť, na severe aj východe jej bolo až veľa a maximálna denná teplota na juhu Slovenska vystúpila na takmer 19 stupňov Celzia, pretože tam bolo aj menej oblačnosti.
Počasie na dnes (pondelok)
Ako už bolo spomenuté, dnes (pondelok) ešte zažívame jeden teplejší deň a v Banskobystrickom kraji a na západe denná teplota podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vystúpi na 15 až 19 stupňov Celzia. Na ostatnom území má byť 10 až 15 a na horách vo výške 1500 m okolo 4 stupne Celzia.
Studený front prinesie ochladenie aj sneh, ale meteorológ Jurčovič ešte v októbri očakáva 20 stupňov - FOTO
Predpoveď na zajtra (utorok) a ďalšie dni
V tlakovej hladine 850 HPa je podľa meteorologičky Miriam Jarošovej vidieť, ako sa za studeným frontom k nám od severu bude dostávať chladný vzduch a pocítime ho naplno v priebehu utorka. „Znamená to, že budeme v takom chladnejšom prúdení a to absolútne nepraje tomu, aby sa u nás vyskytlo niečo také, ako je babie leto, pretože to je prúdenie od juhu,“ priblížila v spomínanom počasí na Jojke.
V utorok aj stredu už bude počas dňa maximálne 15 stupňov Celzia. „Na Kysuciach, Orave, Liptove aj Spiši len okolo ôsmich,“ uvádza SHMÚ v predpovedi na svojom webe. „Pozor na možné prehánky a teplota v noci sa už v dolinách a kotlinách dostane pod bod mrazu,“ povedala meteorologička Miriam Jarošová v jojkárskom počasí.
V strede týždňa sa však oblačnosť vytratí, užijeme si slnečné počasie bez zrážok a stupeň či dva stúpne aj maximálne denná teplota. „V stredu, v chladnom vzduchu, bude od severozápadu do našej oblasti naďalej zasahovať okraj tlakovej výše a zároveň bude vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahovať nad karpatskú oblasť a Balkán od severovýchodu brázda nízkeho tlaku vzduchu,“ predikuje SHMÚ.
Ako ukazuje grafická predpoveď počasia meteorológov zo SHMÚ, nočné teploty môžu v tomto týždni na niektorých miestach klesnúť aj na mínus 3 stupne Celzia.
Dlhodobá predpoveď počasia na 30 dní
Meteorológ Peter Jurčovič v piatkovom počasí na Jojke podotkol, že sme už takmer v polovici jesene, ale babie leto, také naozaj pekné, slnečné a teplé, ešte nebolo. „Ktovie, či vôbec bude,“ skonštatoval. Dlhodobá predpoveď počasia na 30 dní podľa jeho slov ukazuje, že na dva či tri dni teraz teploty stúpli, ale tiež avizoval ochladenie a nočné teploty v tomto týždni pod nulou.
V strede toho obdobia by malo byť také stabilné počasie a tam dávam šancu, že to budeme môcť povedať, že to je babie leto, ale dosť chladné, nejaké vyššie teploty nad 20 stupňov Celzia to už určite nebudú a ku koncu obdobia môžeme povedať, že to budú aj nižšie teploty, ale bude to také dosť premenlivé, takže tiež o babom lete ťažko hovoriť
Aj portál iMeteo.sk uvádza, že podľa aktuálnych predpovedí by sa babie leto tento vyskytnúť nemalo, pretože bude síce slnečno, ale chladnejšie s nižšími teplotami. „Podľa aktuálnych predpovedí modelu ECMWF bude až do 20. októbra nezvyčajne chladno a priemerná teplota počas tohto týždňa bude o 3 až 5 stupňov Celzia nižšia, ako je na súčasnú ročnú dobu bežné,“ uvádza spomínaný meteorologický web s tým, že ani záver októbra neprinesie oteplenie. „Naďalej sa očakáva teplotne podpriemerné počasie, ktoré prinesie nízke teploty a priemerne bude zhruba o jeden až 3 stupne Celzia nižšia, ako je na súčasnú ročnú dobu bežné,“ doplnil.
Čo je babie leto? Vzniká vtedy, keď sa nad naším územím vytvorí alebo udrží tlaková výš
Spôsobí:
- stabilné a suché počasie – vzduch klesá, mraky sa netvoria, takže je veľa slnka
- ranné hmly – hlavne pri riekach a v dolinách, ktoré sa po dopoludní často rozplynú
- veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami – cez deň môže byť aj 20 stupňov Celzia, ale ráno pokojne len päť
- dlhšie trvanie – niekedy pár dní, inokedy aj dva týždne
Typické znaky babieho leta:
- dni sú ešte príjemne teplé, hoci rána a večery už bývajú chladnejšie
- obloha je často jasná, bez výrazných zrážok
- vzduch je suchý a pokojný
- príroda už má jesenné farby (žltnutie a červenanie listov), ale počasie pripomína leto