Menšíka zachránil funkcionár, ktorý obedoval. Mladík sa pôvodne chcel odhlásiť z víťazného turnaja - FOTO, VIDEO

Fyzioterapeut Alejandro Resnicoff sa pri ďakovnej rečí českému šampióna v Miami usmieval. Aj jeho zásluhou oslavoval Jakub Menšík svoj najväčší titul v kariére.

Argentínsky „šaman“ dokázal dať do poriadku boľavé koleno 19-ročného mladíka, ktorý potom na Floride vyradil troch hráčov z Top 10 a získal svoju prvú trofej na okruhu ATP.

„Snažil som sa postaviť na pás a nemohol som sa pohnúť, tak som si povedal, že končím,“ povedal Menšík podľa webu sport.cz.

Djokovič bol jeho vzor

„Išiel som s papierom k lekárovi a navštívil som kanceláriu rozhodcu, aby som mu povedal, že odstupujem. On však práve obedoval,“ usmieval sa šampión a poďakoval juhoamerickému špecialistovi za „zázrak“, ktorý vykonal s jeho nohou. Práve do jeho miestnosti šiel po tom, čo nezastihol funkcionára.

Takmer dvadsať rokov po triumfe Tomáša Berdycha slávi český tenis nielen víťazstvo na Masters, ale aj novú hviezdu vychádzajúcu na tenisovom nebi.

V čase prvého triumfu Novaka Djokoviča v Miami mal Čech iba rok. Srbský tenista bol jeho idolom a vzorom.

Jakub Menšík (vpravo) zdolal Novaka Djokoviča vo finále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Miami na Floride. Foto: SITA/AP

Víťazná odveta

„V podstate som začal hrať tenis kvôli Novakovi. Zdolať ho vo finále tohto turnaja bol splnený sen,“ uviedol Menšík, ktorý si v rebríčku ATP polepšil o 30 miest a aktuálnu mu patrí 24. pozícia.

„Počas týchto dvoch týždňov sa výkon stále zlepšoval. Je to bláznivý, neuveriteľný pocit,“ prezradil tínedžer, ktorý na Floride stratil iba dva sety.

Finále bolo odložené o šesť hodín pre dážď. Išlo o odvetu vlaňajšieho súboja zo Šanghaja, kde Menšík síce ovládol prvý set v tajbrejku, ale favorit duel otočil. Tentoraz však nedal srbskej legende šancu na zvrat.

Vyhrať všetky grandslamy

„V tajbrejkoch to bolo ťažké. Jeho servis je neuveriteľný, urobíte jednu-dve chyby, potom začne podávať a je to celé preč. Bol jednoducho lepší,“ priznal Djokovič.

Čech má do budúcnosti smelé ambície – ovládnuť všetky štyri grandslamové turnaje.

„Momentálne je to jednoznačne najväčšie víťazstvo v mojej kariére, ale je to pre mňa len začiatok a tým, že mám stále 19 rokov, mám celú kariéru pred sebou. Je to naozaj skvelý pocit mať vedľa seba túto trofej, ale nie je to len o jednom titule alebo jednom turnaji. Som hladný po ďalších,“ doplnila česká tenisová vychádzajúca hviezda Menšík podľa uvedeného webu.