Marika Gombitová vytiahla srdcovku a ďalej rozvíja svoj príbeh

Legendárna speváčka a skladateľka Marika Gombitová opäť prichádza s novinkami. Už tento mesiac sa na trhu objaví jej vôbec prvý koncertný album s výstižným názvom Marika Gombitová BRATISLAVSKÁ LÝRA. Jeho vydanie spolu s vydavateľom avizovala už vlani pri vydaní úspešného albumu Nevy(í)dané rarity. Ako napovedá názov nového CD, ide o výber skladieb, s ktorými sa Marika predstavila na festivale Bratislavská lýra – počas rokov 1976 až 1985 na ňom účinkovala sedemkrát.
Okrem toho sa Marika naplno pripravuje aj na svoj jediný tohtoročný koncert na Slovensku a v Česku nazvaný VIANOCE MARIKY GOMBITOVEJ, ktorý sa uskutoční 9. 12. 2025 v Bratislave v Peugeot Aréne. Pri príležitosti 80. narodenín Kamila Peteraja, ktorý je v absolútnej väčšine tvorcom textov jej repertoáru, sa rozhodla, že tento vianočný koncert venuje práve jemu. Aj prostredníctvom playlistu nesúceho Kamilov rukopis vzdá poctu jeho výnimočnej osobnosti a ich spoločnej tvorbe.
Marika Gombitová sa po úspešnom návrate na koncertné pódiá a vydaní nových skladieb Fantóm srdca a Stúpanie naďalej snaží čo najviac potešiť svojich fanúšikov. „Úspech albumu Nevy(í)dané rarity ma veľmi potešil. Reakcie mojich priaznivcov či už na sociálnych sieťach alebo pri osobných stretnutiach boli nesmierne krásne. Ako som avizovala v minulom roku, s mojím tímom a v spolupráci so Slovenskou televíziou a rozhlasom a vydavateľstvom Musica sme sa pustili do práce na ďalšom spoločnom projekte, ktorým je koncertný album zostavený z mojich vystúpení na festivale Bratislavská lýra. Album live verzií mojich skladieb som až doteraz nemala a aj preto sa naň veľmi teším. Verím, že aj moji fanúšikovia ocenenia, že si skladby budú môcť vypočuť v iných verziách než štúdiových. Koncertné verzie pesničiek totiž majú osobitú atmosféru a jedinečné čaro,“ hovorí Marika Gombitová.
Na prvom koncertnom albume Mariky v celej jej diskografii, ktorý vychádza pri príležitosti dvoch jubileí – 40 rokov od posledného nesúťažného vystúpenia a 45 rokov od posledného súťažného vystúpenia na Bratislavskej lýre – sa nachádza 19 skladieb, ktoré pochádzajú z archívu Slovenskej televízie a rozhlasu a sú výberom a prierezom zo všetkých siedmich ročníkov, ktoré Marika počas rokov 1976 až 1985 absolvovala. A ako vníma ďalšiu spoluprácu s Marikou vydavateľstvo Musica? „Na album Nevy(í)dané rarity sme zo všetkých strán zaznamenali veľmi pozitívne ohlasy. Už pri príprave tohto albumu sme zhromaždili aj nahrávky z Bratislavskej lýry a najprv sme to všetko chceli vydať v rámci jedného projektu. Vzápätí sme si však uvedomili, akým fenoménom je Marikine účinkovanie na Bratislavskej lýre, a tak sme si tieto skladby nechali na samostatný album. Dôvodom bolo aj to, že až dosiaľ Marika koncertný album vo svojej diskografii nemala. Musím priznať, že keď som album počul po prvý raz po tom, ako prešiel novým masteringom, mal som pocit, že sa nachádzam priamo na Marikinom koncerte. Verím, že podobné pocity budú mať aj ostatní poslucháči,“ hovorí Martin Hanuska, majiteľ vydavateľstva Musica.
Okrem vydania svojho prvého koncertného albumu sa Marika Gombitová už naplno pripravuje aj na jediný tohtoročný koncert, ktorý ju čaká v adventnom období. Rozhodla sa ho venovať jednému zo svojich najbližších spolupracovníkov – Kamilovi Peterajovi, ktorý sa 18. septembra dožíva krásneho jubilea – 80 rokov. „Kamil mi napísal desiatky nesmierne krásnych textov, ktoré sa dostali nielen do môjho srdca, ale aj do sŕdc našich poslucháčov. Za to všetko mu úprimne ďakujem, rovnako aj za to, že ma podporil vždy, keď som to potrebovala. Keďže oslavuje významné životné jubileum, povedala som si, že každý gratulant by mal prísť s nejakým darčekom. A ja mu venujem môj jediný tohtoročný koncert, ktorý bude aj oslavou jeho výnimočnej osobnosti a našej spoločnej tvorby,“ dodáva Marika k pripravovanému vianočnému koncertu.
Marika Gombitová vydala počas doterajšej kariéry deväť štúdiových albumov a množstvo kompilácií. Je držiteľkou štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, niekoľkých prestížnych ocenení – Žena 21. storočia, Slovenka roka, Mimoriadna cena Krištáľového krídla a mnohých ďalších. Dosiaľ je jedinou ženou, ktorej ako autorke pesničiek udelili Veľkú cenu SOZA. Marika naspievala 238 skladieb, z toho pri 66 je autorkou hudby. Je dôkazom, že pieseň sa dá nielen odspievať, ale osobitnou interpretáciou aj prežiť.
A čomu sa bude Marika venovať v najbližšom čase? „V hlave mi neustále ide najmä jedno – poctivo sa pripraviť na môj vianočný koncert tak, aby som predviedla výkon, s ktorým budem spokojná ja aj moji fanúšikovia. V týchto dňoch finalizujeme playlist, a tak prezradím, že zaznie viacero pesničiek, ktoré na koncertoch v minulých rokoch neodzneli. Veľmi sa teším na adventné stretnutie s mojím milovaným publikom,“ dodáva Marika Gombitová.
