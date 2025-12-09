Marika Gombitová bude oslavovať na česko-slovenskom turné

Legendárna speváčka a skladateľka Marika Gombitová má za sebou vydarený vianočný koncert, ktorý dnes večer odspievala pred vypredanou Peugeot arénou v Bratislave. V jeho závere nadšeným fanúšikom venovala ďalší darček. Oznámila, že na jeseň 2026 sa vydá na veľkolepé česko-slovenské turné.
Rok 2026 bude pre Mariku jubilejný. Oslávi životné jubileum a zároveň si pripomenie 50 rokov na scéne. A pri tejto príležitosti pre fanúšikov pripravila koncertné turné MARIKA 70 Narodeninový koncert. Koncerty sa uskutočnia v troch mestách – turné odštartuje 26. septembra v TATRAN handball aréne v Prešove, pokračovať bude 10. októbra v O2 aréne v Prahe a vyvrcholí 7.novembra v TIPOS ARÉNE v Bratislave.
„Byť na pódiu a spievať pre moje milované publikum patrí k tým najkrajším pocitom, ktoré v živote môžem zažívať. A tak som si povedala, že to najlepšie, čo môžem urobiť v roku 2026, v ktorom ma čakajú viaceré výročia, je stretnúť sa s mojimi milovanými fanúšikmi vo väčšej miere. A tak sme spolu s mojím tímom začali pripravovať česko-slovenské turné. Výber miest vôbec nie je náhodný – na východe som začínala, a preto som veľmi rada, že toto turné odštartujeme koncertom práve v mojom rodnom kraji. Pokračovať budeme v Prahe, aby som potešila aj mojich českých fanúšikov, a záverečný koncert sa uskutoční v Bratislave, kde som prežila väčšinu mojej kariéry,“ povedala o pripravovanom koncertnom turné Marika Gombitová.
Budúci rok Mariku čakajú oslavy a ona sa chce poctivo pripraviť na náročné koncerty.
„Samozrejme, že zaspievam moje najväčšie hity aj najnovšie skladby, avšak playlist sa budeme snažiť zostaviť tak, aby v ňom bolo aj viacero prekvapení. Tie spolu s menami hostí, ktorých by som rada na koncerty pozvala, budem oznamovať postupne počas budúceho roka,“ dodala Marika.
Vstupenky na jedinečné koncerty, ktoré budú aj veľkou oslavou slovenskej populárnej hudby a silným emotívnym zážitkom, ktorý dokáže vyvolať Marika a jej piesne v neobyčajnom prepojení medzi pódiom a publikom, sú už v predaji v sieti Ticketportal. Pražský koncert je predaji aj v sieti Ticketmaster.
