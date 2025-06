Margot Robbie a Colin Farrell sa vydávajú na Veľkú nádhernú odvážnu cestu. Pozrite si prvý trailer k filmu, aký tu ešte nebol

Tentoraz v celkom inom a podstatne komornejšom tóne – po jej boku sa objaví Colin Farrell a spolu sa vydávajú na Veľkú nádhernú odvážnu cestu (A Big Bold Beautiful Journey). Prvý trailer k snímke režírovanej Kogonadom práve dorazil a vyzerá to tak, že nás čaká jeden z najemotívnejších filmových zážitkov roka 2025 s výnimočným story-tellingom.

Trailer si pozrite tu:

Keď sa vám na svadbe pokazí auto a otvorí portál do vlastného vnútra…

Robbie a Farrell hrajú dvoch svadobných hostí – slobodných, no osamelých ľudí, ktorí sa vôbec nepoznajú. Osud (a jeden pokazený motor) ich prinúti vydať sa na spoločnú cestu. Znie to ako romantická zápletka – a aj je. Lenže s háčikom. Počas tejto neplánovanej výpravy sa okolo nich začínajú objavovať záhadné dvere. Dvere vedúce do ich minulosti. Do spomienok, ktoré zanechali jazvy, aj nádej.

Každý z nich sa tak po ceste ocitá vo vlastných zásadných životných momentoch, ktoré ho formovali – a druhý pri ňom stojí bez zasahovania. Situácie bez príkras. Bez masky. Niekedy dojemné, niekedy bolestné, vždy intenzívne. Vďaka tomu sa spoznávajú do hĺbky a postupne sa do seba zamilovávajú.

Vizuálne podmanivé, emocionálne silné, miestami snové – no ľudsky skutočné

Film režíruje Kogonada – americký filmár narodený v Južnej Kórei, známy svojím originálnym vizuálnym jazykom (After Yang, seriál Pachinko s nomináciou BAFTA, Columbus, The Acolyte). V jeho podaní má Veľká nádherná odvážna cesta jedinečnú atmosféru: krehkú, jemne fantazijnú, no pevne ukotvenú v silnom ľudskom príbehu. Príbehu o tom, čo všetko sa môže stať, keď niekomu dovolíte nazrieť za vaše vlastné dvere. Pretože nezáleží na tom, kde sa v živote nachádzate – vždy potrebujete niekoho, s kým to všetko zdieľate.

Na jeseň 2025 v slovenských kinách

Film uvedie do slovenských kín distribútor Itafilm už túto jeseň. Ak máte radi filmy, ktoré sú nielen krásne, ale aj pravdivé, Veľká nádherná odvážna cesta si pýta pozornosť. A veľké plátno.

Synopsa: Keď sa Sarah (Margot Robbie) a David (Colin Farrell) stretnú na svadbe spoločnej známej, ešte netušia, že toto náhodné stretnutie im obom navždy zmení život. Cestou zo svadby sa spolu ocitnú na výnimočnej ceste, počas ktorej dostanú jedinečnú príležitosť znovu prežiť kľúčové momenty svojej minulosti – chvíle, ktoré ich formovali. S každým zážitkom sa medzi nimi prehlbuje puto a odhaľujú čoraz viac zo svojho vnútra. Využijú túto druhú šancu na zmenu vlastného osudu? A odvážia sa konečne nájsť svoje životné šťastie?

EXKLUZÍVNE V KINÁCH V OKTÓBRI 2025!

