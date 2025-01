Mala zbalené kufre na cestu domov a v rukách letenku. Lysová je v Melbourne už v 3. kole - FOTO, VIDEO

Nemecká tenistka Eva Lysová už mala zbalené kufre na cestu domov a v ruke letenku, keďže v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji Austalian Open prehrala vo finále.

Situácia sa však otočila a 23-ročná ukrajinská rodáčka je v austrálskom Melbourne už v 3. kole dvojhry žien.

Do hlavného „pavúka“ sa dostala ako tzv. lucky looser a okrem domácej Kimberly Birrellovej potom zdolala aj Francúzku Varvaru Gračevovú.

Po triumfe 6:2, 3:6, 6:4 na ňu teraz čaká Rumunka Jaqueline Adina Cristianová.

„Nemyslím si, že nájdem nejaké slová, aby som toto opísala,“ povedala tenistka, ktorej v rebríčku WTA patrí 128. priečka.

Po premenenom mečbale v súboji s Gračevovou si od únavy aj šťastia ľahla na dvorec.

Lysová už ani nedúfala, že si zahrá v Melbourne v hlavnej súťaži, keď sa odhlásila trinásta nasadená Ruska Anna Kalinská a rodáčka z Kyjeva dostala príležitosť.

„Dozvedela som sa to asi 10 minút pred nástupom na kurt, takže som nemala čas na nervozitu,“ opísala situáciu z utorka 14. januára.

Lucky loser Eva Lys found out she was playing 10 minutes before the match. Now she’s into the second round. 🤯

Losing in the final round of qualifying a few days before her birthday, she had booked a flight home in the morning. But, with a last-minute withdrawal by the 13-seed… pic.twitter.com/OQbaFtbCAX

— TENNIS (@Tennis) January 14, 2025