Má na svedomí desiatky tisíc obetí ročne. Slováci o nej natočili film FENTASY

Fentanyl. Na Slovensku možno neznámy, no v USA kosí jednu obeť za druhou. Táto extrémne silná syntetická droga každoročne usmrtí až 70-tisíc obyvateľov USA, čo je viac než počet obetí vo vojne vo Vietname, Iraku a Afganistane dohromady. Spevák Prince, raper Coolio či hudobník Tom Petty. Aj to sú obete fentanylu, ktorý zabíja bez akéhokoľvek zľutovania. A ako to už býva, čo fičí za veľkou mlákou, prenikne do celého sveta. Prvé obete tejto extrémne silnej návykovej látky, už hlásia aj v Európe.

Syntetická droga fentanyl stála za námetom k filmu FENTASY. Kriminálny thriller príde do kín 14. marca 2024 a teaser napovedá, že ide o našliapanú chuťovku so všetkým, čo k dobrému thrilleru patrí.

Teaser filmu:

Sofia nadovšetko miluje divoké párty. A to hlavne tie, na ktorých sú hlavným zdrojom zábavy látky silnejšie než alkohol. So svojim novým priateľom Pellerom, amatérskym chemikom, rozbieha lukratívny biznis. Keď sa totiž akákoľvek droga zmieša s fentanylom, jej účinky se závratne znásobia. A takisto aj zisk.

Čo na tom, že ich nová droga sa pre mnohých stáva smrtiacim koktejlom, keď teraz vládnu pouličnej scéne. Eufóriu z rýchlo rastúceho bohatstva vystrieda kruté vytriezvenie. Ich úspech veľmi rýchlo priláka pozornosť polície, ale hlavne ruskej mafie, ktorá konkurenciu netoleruje. Sofia sa rozhodne hrať vabank a nezáleží, koľko životov to bude stáť…

Teaser už prvými zábermi naznačuje, že tvorcovia, na čele s režisérskou dvojicou Samuelom Vičanom a Anastasiou Hoppanovou pripravili vizuálne aj zvukovo kvalitný umelecký zážitok. V hlavných úlohách sa predstavia Kristína Kanátová (Čiara, Mama na prenájom), Noël Czuczor (Správa, Nemocnica) a jeden z najpopulárnejších českých hercov David Švehlík (Úsmevy smutných mužov, Kriminálka Anděl). Vo vedľajších úlohách uvidíme Annu Jakab Rakovskú, Tomáša Magáta, Bronislavu Kováčikovú, Petra Ondrejičku či Viktóriu Šuplatovú.

Foto: Continental Film

Teaserom to všetko len začína, už o pár dní sa dozviete viac. FENTASY prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. Film podporil Audiovizuálny fond SR a hlavní partneri Budamar Logistics, Volkswagen Slovensko a rentuj.sk.

O filme:

Kriminálny thriller, Slovensko, dĺžka: 88 min

V slovenských a českých kinách od 14. marca 2024.

SK kino distribúcia: Continental film

CZ kino distribúcia: Bioscop

Hrajú: Kristína Kanátová, Noël Czuczor, David Švehlík, Anna Jakab Rakovská, Tomáš Magát, Bronislava Kováčiková, Peter Ondrejička, Viktoria Šuplatová, Vladimír Jedľovský

Réžia: Samuel Vičan, Anastasia Hoppanová

Kamera: Maroš Žilinčan, ASK

Hudba: Ondřej Brousek

Strih: Jakub Podmanický

Zvuk: Jan Bezouška

Sociálne siete filmu:

Instagram: https://www.instagram.com/fentasy.film

Facebook: https://www.facebook.com/fentasy.film

Web stránka filmu: www.fentasy.film

Informačný servis