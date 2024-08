Legendárna kapela Oasis ohlásila návrat na hudobnú scénu, po pätnástich rokoch odohrá turné

Známa britpopová kapela Oasis sa po prvý raz po 15-ročnej prestávke vráti na pódiá. Skupina, ktorá má na konte hity ako Wonderwall a Don’t Look Back in Anger, oznámila, že počas budúceho júla a augusta odohrá turné 14 koncertov vo Walese, Anglicku, v Škótsku a Írsku. Vstupenky uvedú do predaja v sobotu.

„Je to tu. Deje sa to,“ uviedla kapela bratov Liama a Noela Gallagherovcov. Ako avizovala, fanúšikovia zažijú „iskru a intenzitu”, ktorá sa objavuje, len vtedy, keď sú na pódiu spolu.

Návrat ku koncertom by mohol pravdepodobne znamenať koniec dlhoročných sporov spomenutých bratov. Oasis sa rozpadli v roku 2009 po mnohých rokoch vnútorných sporov, keď Noel Gallagher opustil kapelu krátko pred vystúpením na festivale pri Paríži.

Ešte pred rozpadom kapely mali bratia dlhodobo nevraživý vzťah a údajne spolu roky potom nehovorili, pričom sa verejne kritizovali. Tiež spolu odvtedy nevstupovali, avšak na ich sólových vystúpeniach pravidelne hrali aj piesne od Oasis.

Kapela Oasis vznikla v Manchesteri v roku 2001. Na konte má albumy Definitely Maybe (1994), (What’s The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008). Je to jedna z najúspešnejších britských kapiel.