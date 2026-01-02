Kyjev premenoval národnú hudobnú akadémiu. Z názvu odstránil Čajkovského ako symbol ruského imperializmu

Ukrajinské ministerstvo kultúry odstránilo z názvu Národnej hudobnej akadémie v Kyjeve meno ruského skladateľa Petra Iľjiča Čajkovského. Rezort rozhodnutie odôvodnil tým, že používanie jeho mena je „symbolom ruskej imperiálnej politiky“.
Dekolonizácia ukrajinskej kultúry
„Pokračujeme v procese dekolonizácie ukrajinskej kultúry. Rozhodnutie je v súlade so zákonom o zákaze propagandy ruskej imperiálnej politiky a o dekolonizácii toponymie,“ cituje ukrajinskú ministerku kultúry Taťjanu Berežnajovú web Novinky.cz.
Ministerstvo na svojom webe oznámilo, že inštitúcia bude po novom niesť názov Národná hudobná akadémia Ukrajiny.
Podkladom pre premenovanie bol posudok expertnej komisie Ukrajinského inštitútu národnej pamäti, podľa ktorého je používanie Čajkovského mena „symbolom ruskej imperiálnej politiky a nie je v súlade s platnou legislatívou“. Ministerstvo preto využilo svoje právomoci a rozhodlo o zmene názvu akadémie.
Čiastočne ukrajinský pôvod
Čajkovskij, ktorý sa stal uznávanou osobnosťou už počas života, pôsobil v druhej polovici 19. storočia, keď dnešná Ukrajina patrila do cárskeho Ruska.
Jeho matka mala čiastočne francúzsky pôvod, zatiaľ čo pôvod jeho otca možno vystopovať na Ukrajinu. Čajkovského starý otec totiž pochádzal z rodiny ukrajinských kozákov.