Kuriózna situácia v českej lige. Brankár takmer skóroval z výkopu, tréneri neverili vlastným očiam - VIDEO

V českej najvyššej futbalovej súťaži takmer strelil brankár gól. Tréner Jablonca Luboš Kozel sa musel uistiť, či by vôbec platil.

Nechýbalo veľa, aby brankár Jan Hanuš po odkope od vlastnej bránky strelil gól Olomoucu. Informoval o tom web sport.cz.

Tréner Sigmy Tomáš Janotka a gólman tímu Jan Koutný priznali, že takmer chytili infarkt, keď videli loptu smerovať do ich brány. Tam však napokon nedoputovala a skončila tesne vedľa.

Zlý odhad

Naposledy si so Slaviou Praha brankár Jablonca Hanuš strelil vlastný gól, teraz takmer trafil súperovu bránku. Stal by sa tak len siedmym brankárom v histórii českej ligy, ktorý by sa zapísal do štatistiky strelených gólov.

Písala sa 61. minúta, keď skúsený brankár hľadal dlhým nákopom z vlastnej šestnástky spoluhráčov. Jeho náprotivok Koutný oproti lopte vybehol, no zle odhadol jej odraz a tá ho preskočila. Tesne minula ľavú žrď a skončila vedľa.

„Išiel do toho zbytočne prudko. Mali sme šťastie, že lopta išla mimo. Ostal som zarazený, aj keď nešlo o gólovú príležitosť,“ komentoval situáciu Janotka.

Situáciu vo videu nájdete v čase 2 minúty a 4 sekundy.

„Zle som odhadol, ako sa lopta odrazí. Trochu ma to vyľakalo. Ale hneď, ako som videl, že to ide vedľa brány, tak som bol v pohode,“ opísal kuriózny moment 20-ročný Koutný.

„Musím priznať, že spočiatku som si kládol otázku, či bude gól vôbec platný, ale ubezpečili ma, že áno. Bol to skôr vtipný moment, ale samozrejme, že by som to akceptoval, keby lopta skončila v sieti,“ komentoval kormidelník Jablonca Luboš Kozel podľa uvedeného webu.

Šiesti strelci

V českej lige sa podarilo skórovať už šiestim brankárom. Väčšina z nich premenila pokutové kopy.

Rekordérom je Zdeněk Jánoš, ten rozvlnil sieť trikrát. Po jednom góle zaznamenali Radek Sňozík, Radek Černý, Petr Kouba, Ondřej Kolář a Zdeněk Zlámal.

Hanuš sa síce z gólu netešil, no udržal si už dvanáste čisté konto v sezóne, čím sa v počte núl vyrovnal prvému Antonínovi Kinskému.