Košičania skandovali „Dosť bolo Šimečku!“, proti progresivizmu sa bude protestovať aj v ďalších mestách

V sobotu 29. novembra sa pri košickej Dolnej bráne protestovalo, účastníci sa zišli na proteste proti progresivizmu. Na zhromaždení sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo približne tri až tri a pol tisíc ľudí. Ako na sociálnej sieti napísal jeden z nich, právnik a ekonóm Alexander Riabov, ide o triezve, nenafukované odhady.
Odhadovaná účasť
„Keby som to rátal štandardným merítkom progresívcov, tí by zahlásili na ten istý dav, že ich tam je sedem až osemtisíc, či nebodaj rovno až 10-tisíc ľudí a všetky médiá by to nekriticky prevzali. Hustý dav nášho zhromaždenia siahal po koniec Štátnej vedeckej knižnice a kúsok za ním. Ak toto niekto nazve stovkami, tak je iba propagandistický klamár,“ povedal Riabov, ktorý tak reagoval na medializované informácie, že sa na proteste zúčastnilo niekoľko stoviek účastníkov.
„Vtedy som z ich septembrového ožobračovacieho podujatia nahral známe video. Ich dav končil iba niekde na úrovni začiatku knižnice, čo som ako dlhoročný organizátor podujatí odhadol na 800 až 1 200 osôb. Asi minútu po dokončení mojej nahrávky vtedy z pódia progresívcov zaznelo, že ich je tam 5 000. Šialené! A všetky médiá tento blud prevzali. Tak ako preberajú ostatné šialené čísla z ich protestov masívne podporovaných starými médiami,“ uviedol ďalej jeden z organizátorov.
Riabov, ktorý je členom Správnej rady TASR, sa následne spytoval, čo si má o tom myslieť, ak teraz médiá, ktoré pred protestom o ňom nehovorili, informujú, že protestujúcich boli „stovky“. Takouto matematikou potom ale podľa jeho slov na protesty progresívcov, ktoré končia na úrovni začiatku knižnice, chodia len desiatky ľudí, ktoré sú označené za päťtisícový dav.
Kritika progresívnej ideológie
„Je nás omnoho viac, médiá zlyhali na plnej čiare, a to zas len preto, aby nás klamali,“ deklaroval. Spolu s Riabovom zhromaždenie organizoval herec a komentátor spoločenského diania Andrej Palko, známy aj ako Maslovíčko.
„Protest proti progresivizmu, ktorý je nielen reflexiou na predchádzajúce početné protestné zhromaždenia organizované po celom Slovensku má podľa zvolávateľov zároveň aj zámer poukázať a upozorniť na škodlivosť ideológie progresivizmu na spoločnosť, rodinu a ľudské práva s cieľom pokúsiť sa v spoločnosti a v ľuďoch znova prebudiť úctu a rešpekt ku druhým a toleranciu k ich odlišným názorom,“ uviedli organizátori v pozvánke.
Jednotliví rečníci sa napríklad vyjadrovali proti rodovej ideológii a LGBTI propagande. Iní zdôrazňovali, že neprotestujú proti definícii slova pokrok, ale proti uplatňovaniu progresívnej ideológie v praxi. Politický analytik Ján Baránek označil progresivizmus za koncentrované zlo a šialenstvo kultúrneho neomarxizmu, ktoré podľa jeho slov ide z Bruselu.
Brusel ako údajný spolok zločincov
„Ak sa Brusel nezreformuje, nám neostáva nič iné, ako odísť z toho spolku zločincov, ktorí nám kontrolujú ústavu, ktorí nám chcú diktovať, ako máme vychovávať naše deti, ktorí nám budú chodiť kontrolovať domy, či sú uhlíkovo neutrálne. Ja takúto úniu nepotrebujem,“ deklaroval. Dodal, že radšej bude s odretými ušami slobodný, ako „skapať v tom spolku kolonialistov“.
Na proteste zaspieval aj spevák Marián Greksa, taktiež vystúpil aj ako rečník. Medzi vystupujúcimi bol aj kontroverzný lekár Peter Lipták. Okrem iného sa dotkol aj témy pandémie koronavírusu, spomenul nosenie rúšok či „zapichávanie“ injekciami, ktoré označil ako toxické.
Samotný Riabov počas svojho prejavu označil progresivizmus za škodlivú ideológiu, a ľudia, ktorí mu veria, sú podľa neho oklamaní a je potrebné vystrieť k nim ruku, keď pochopia.Spomenul tiež petíciu za zachovanie pomníka na Námestí osloboditeľov v Košiciach, v rámci ktorej vyzbierali viac než 10-tisíc podpisov. Na Riabova padla aj otázka, či plánuje primátorskú kandidatúru, odpovedal, že to zváži.
Rečníci a vystupujúci
Ako rečník na neho nadviazal mestský poslanec Michal Djordjevič. Tiež sa venoval kritike progresivizmu, jeho škodlivosť podľa poslanca spočíva v likvidácii a netolerancii minulosti. Tiež sa dotkol témy pomníka, či pokusov o premenovanie Námestia osloboditeľov. Vystúpil tiež študent Ľudovít.
Protest uzavrel svojím prejavom Andrej Palko. Vyzdvihol význam rodiny, podľa jeho slov ju ale progresivizmus ničí. Kritizoval cenzúru. Avizoval tiež, že ich čaká mnoho ďalších protestov proti progresivizmu, plánujú ich zorganizovať v rôznych mestách po Slovensku, pričom vyvrcholiť by mali v Bratislave. Protest zavŕšili slovenskou hymnou.
Protestujúci skandovali „Dosť bolo Šimečku!“, v dave sa ale objavil aj plagát „Stop ruskej propagande“.