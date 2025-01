Kontroverzná postavička Formuly 1 zmenila tím. Počas minulého ročníka potajme rokoval s konkurenciou, kolegovia mu na to prišli

Francúzsky pretekár vo Formule 1 Esteban Ocon bude v tejto sezóne pretekať už za štvrtý tím. Dohodol sa na spolupráci s americkým Haasom.

Predtým pôsobil štyri roky v Alpine. Tím pochádza z jeho domoviny, no možno aj pre istú kontroverziu v ňom už nepokračoval, píše web f1oversteer.com.

V záverečných pretekoch minulého ročníka sa ani nepredstavil, nahradil ho nováčik Jack Doohan.

Tajná návšteva

Ocon bude v Haase jazdiť po boku Olivera Bearmana. Pre 19-ročného nováčika z Veľkej Británie to je skvelá príležitosť učiť sa od skúseného víťaza jedných pretekov vo Formule 1.

Už počas letnej Veľkej ceny Veľkej Británie 28-ročný Francúz premýšľal, ako bude vyzerať jeho budúcnosť v „kráľovnej motošportu“. Preto sa rozhodol navštíviť konkurenčný tím Williams.

Na celú situáciu však svojich kolegov neupozornil, prišli na to vďaka tomu, že na stretnutie šiel v služobnom aute. A to malo v sebe navigáciu GPS, ktorá ukázala členom tímu, že tam strávil vyše päť hodín.

Bol tam päť hodín

Nikoho však dovtedy neinformoval o tom, že zvažuje koniec a chce prestúpiť inam. Pre celý tím to bol veľký šok.

Bývalý šéf tímu Alpinu Marcin Budkowski povedal, že presne takto prišli na jeho utajenú návštevu u konkurencie.

„Autá majú sledovacie zariadenia GPS. Takže sa ukázalo, že jeho auto bolo päť hodín zaparkované na parkovisku Williamsu. Nemyslím si, že si to uvedomil. Je to smiešne, že sa to takto dostalo von,“ komentoval situáciu Budkowski podľa webu crash.net.

Rozhodli sa inak

Prvý muž Williamsu James Vowles v júli prezradil, že ich Ocon navštívil, aby si vyskúšal sedadlo v monoposte. Britský tím ho vyhodnocoval ako potenciálneho jazdca v rokoch 2025 alebo 2026.

Napokon sa však rozhodli pre viacročnú zmluvu so Španielom Carlosom Sainzom po jeho odchode z Ferrari. Uvoľnil tak miesto nastupujúcemu Lewisovi Hamiltonovi.

Podľa viacerých výpovedí ľudí z prostredia Formuly 1, Ocon nie je v seriáli obľúbený. Okolo neho sa zaznamenalo už viacero kontroverzií, no jeho nový tím Haas dúfa, že s Bearmanom vytvoria dvojicu, ktorá celú organizáciu vystrelí do popredia.