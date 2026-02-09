Kontroverzná či veľkolepá šou? Fanúšikovia majú rozličné názory na vystúpenie Bad Bunnyho počas Super Bowl - VIDEO

Milióny jeho fanúšikov po celom svete ho s nadšením očakávali a naopak pravicové osobnosti namietali proti počúvaniu španielčiny počas Super Bowlu.
Bad Bunny
Na snímke portorický spevák Bad Bunny počas polčasovej šou v Super Bowl LX. Foto: SITA/AP Photo/Sue Ogrocki
Super Bowl je za nami. Veľkolepé stretnutie, ktoré nie je iba o športe, spoznalo svojho víťaza. Trofej Vinceho Lombardiho získal tím Seattle Seahawks po triumfe 29:13. Zdolaní finalisti sú hráči New England Patriots.

Pozornosť na seba pútal aj portorický spevák Bad Bunny, ktorému patrila polčasová šou. The Washington Post ju opísal ako „zdravé hodnoty, ktoré sa zhodovali so sentimentom veľkej hry“.

Milióny jeho fanúšikov po celom svete ho s nadšením očakávali a naopak pravicové osobnosti namietali proti počúvaniu španielčiny počas Super Bowlu.

Narážal na niečo?

Samotná superstar bagatelizovala obavy a na tlačovej konferencii povedala, že jeho vystúpenie bude „obrovská párty“. „Ani sa nemusia učiť po španielsky. Je lepšie, ak sa naučia tancovať,“ povedal Bad Bunny.

Jeho vystúpenie však pre niekoho nemalo, pre iných zase malo niečo spoločné s politickým vystupovaním a prejavmi či heslami. Predstavenie sa začalo scénou robotníkov zbierajúcich cukrovú trstinu. Na drese Bad Bunnyho bolo číslo 64, čo je zjavný odkaz na počet úmrtí na ostrove po hurikáne Maria v roku 2017 (alebo možno v roku, keď sa narodila jeho matka).

Počas jednej časti Bad Bunny liezol na elektrické vedenie po boku tanečníkov oblečených ako opravári, čím narážal na údajnú korupciu a neúspechy, ktoré sužovali opravy infraštruktúry po katastrofe.

Viaceré známe mená

Vo všeobecnosti však mala šou zdravé, tradičné rodinné hodnoty, ktoré by sa hodili k niektorým sentimentálnejším reklamám, ktoré sa objavili počas hry. Bola tam žiadosť o ruku, svadba aj párty.

Niektorým kritikom sa nepáčilo ani to, že sa 31-ročný Bad Bunny pri speve o anakonde chytal za rozkrok. Diváci takisto mohli vidieť aj „dwerking“.

Okrem Portoričana vystúpili aj Ricky Martin, Lady Gaga, Pedro Pascal, Jessica Alba či Cardi B. „Bola to krásna, slnečná zábava, predvedená počas krásneho, slnečného kalifornského večera,“ doplnil uvedený web.

Prezident Donald Trump neprekvapil a odsúdil vystúpenie Bad Bunnyho. Ten na konci svojej šou zahlásil, že „jediná vec silnejšia ako nenávisť je láska“ a potom odhodil loptu na americký futbal s nápisom „spolu sme Amerika“.

To bolo po vymenovaní všetkých krajín, ktoré sa nachádzajú od Južnej až po Severnú Ameriku – počnúc Čile a končiac Kanadou.

