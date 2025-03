Koniec núdzového tréningu na kopcoch plných turistov! Slovenské lyžiarske talenty konečne dostali, čo si zaslúžia

Po rokoch plánovania a intenzívnej práce sa Slovensko minulý rok v decembri konečne dočkalo moderného tréningového centra pre mladé lyžiarske a snowboardové talenty. Zväz slovenského lyžovania (ZSL) v spolupráci so strediskom Bachledka Ski & Sun otvoril v Malej Frankovej unikátny projekt – prvé Národné tréningové centrum žiactva (NTCŽ) na Slovensku.

„Tento rok sa otvorilo Národné mládežnícke tréningové centrum v Bachledovej doline a môžem povedať, že už teraz je vyťaženosť centra nad naše očakávania,“ potvrdzuje Michal Rajčan, manažér sekcie alpského lyžovania v Zväze slovenského lyžovania.

„Deti majú prístup k zjazdovke, ktorá je im plne k dispozícii podľa ich časových možností. A to je ten najhlavnejší benefit, pretože sa bavíme vo väčšine o žiakoch s povinnou školskou dochádzkou, čiže nemôžu trénovať v časoch, kedy sú zjazdovky zatvorené pre verejnosť, lebo sú v škole,“ vysvetlil Michal Rajčan.

„Na Slovensku sme mali dlhodobý problém s tréningovými priestormi pre kluby a predovšetkým mladých lyžiarov,“ vysvetľuje Michal Rajčan. „Dostupnosť tréningových možností sa vplyvom klimatických zmien a zmenou majetkových vzťahov výrazne zmenšila. Kapacity lyžiarskych stredísk majú svoj limit, čo priamo ovplyvňuje tréningové možnosti pre kluby.“

Na rozdiel od iných slovenských stredísk, kde kluby zápasia o tréningový priestor s bežnými návštevníkmi, nové Národné tréningové centrum žiactva v Malej Frankovej ponúka exkluzívne výhody.

Foto: NTCŽ

Vyhradená zjazdovka len pre tréning: Kompletne oddelená od verejnosti, maximálna bezpečnosť bez rizika kolízie s turistami

Kompletne oddelená od verejnosti, maximálna bezpečnosť bez rizika kolízie s turistami Celodenná dostupnosť: Zatiaľ čo v iných strediskách je tréning obmedzený na ranné hodiny (zvyčajne 8:00-10:00), tu môžu kluby trénovať celý deň v troch dvojhodinových blokoch

Zatiaľ čo v iných strediskách je tréning obmedzený na ranné hodiny (zvyčajne 8:00-10:00), tu môžu kluby trénovať celý deň v troch dvojhodinových blokoch Možnosť merania času: Moderné časomerné zariadenia umožňujú presné meranie výkonov

Moderné časomerné zariadenia umožňujú presné meranie výkonov Niekoľko súbežných tratí: V jednom časovom bloku môžu byť postavené až 4 trate, čo umožňuje trénovať rôzne disciplíny naraz

V jednom časovom bloku môžu byť postavené až 4 trate, čo umožňuje trénovať rôzne disciplíny naraz Garantovaná dostupnosť: Bez rizika zrušenia na poslednú chvíľu kvôli prevádzkovým dôvodom strediska

„Tréningové podmienky v Malej Frankovej prekonávajú všetko, čo sme doteraz na Slovensku mali,“ potvrdzuje Viliam Juriš, mládežnícky reprezentačný tréner, ktorý so svojimi zverencami centrum pravidelne využíva. „Deti tu môžu skutočne napredovať, pretože majú na nácvik techniky dostatok času a priestoru, bez neustáleho obzerania sa, či ich niekto neohrozí.“ Ako ďalej doplnil, mladšie kategórie lyžiarov a snowboardistov či menšie kluby nemajú vo veľkej väčšine adekvátne podmienky pre tréning. NTCŽ v Malej Frankovej podľa Juriša tento problém elegantne rieši a dáva šancu na rozvoj oveľa väčšiemu počtu detí.

Práve širšia základňa je kľúčom k budúcim úspechom. Čím viac detí bude mať možnosť kvalitne trénovať, tým väčšia je pravdepodobnosť, že z nich vyrastú budúci šampióni.

Foto: NTCŽ

Od začiatočníkov po budúcich šampiónov

Už v prvých mesiacoch fungovania sa Národné tréningové centrum žiactva stalo domovskou základňou pre desiatky klubov z celého Slovenska.

„Veľkou výhodou centra je jeho flexibilita,“ hovorí Juriš. „Môžeme tu trénovať v rôznych časoch, nie len skoro ráno, čo nám umožňuje lepšie plánovanie a rozloženie tréningových jednotiek. Deti sa môžu sústrediť na techniku a nemusia sa stresovať, že ich tréningový čas je limitovaný.“

Podľa Juriša je rovnako dôležité, že v centre sa vytvorila príjemná komunita klubov, ktoré sa navzájom podporujú a inšpirujú. „Je tu úplne iná atmosféra než v komerčných strediskách. Všetci sú tu pre jeden cieľ – rozvíjať mladé lyžiarske talenty.“

Mladí lyžiari a snowboardisti si doteraz museli vystačiť s krátkymi časovými oknami skoro ráno, kým stredisko otvorilo pre verejnosť. Teraz je všetko inak.

Foto: NTCŽ

Ideálne podmienky pre budúcich šampiónov

NTCŽ v Malej Frankovej nie je náhodou umiestnené práve tu. Stredisko spĺňa všetky kritériá pre profesionálny rozvoj mladých športovcov. Nachádza sa v ideálnej nadmorskej výške nad 900 m, zjazdovka je orientovaná na severovýchod, čo zabezpečuje kvalitné snehové podmienky po celú sezónu, a je ľahko dostupné z rôznych častí Slovenska. Okrem toho sa v okolí nachádza široká škála ubytovacích zariadení a regeneračných možností, čo je pre športovcov kľúčové. Výhodou je aj blízkosť Strednej športovej školy v Poprade, ktorá umožňuje mladým talentom efektívne skĺbiť vzdelávanie so športovou prípravou.

Jedna z najvýznamnejších investícií do športu

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ SR) označilo Národné tréningové centrum žiactva v Malej Frankovej za jednu z najvýznamnejších investícií do športu a zároveň do cestovného ruchu na Slovensku.

„Vďaka novej šesťmiestnej lanovke s prepravnou kapacitou 2 950 osôb, s trasou 1,1 km sa lyžiari vyvezú nahor za 3 minúty a 40 sekúnd. Projekt je významným krokom pre mladé športové lyžiarske talenty a ich kvalitné podmienky na trénovanie,“ povedal prezident ZSL Martin Paško.

K NTCŽ Malá Franková sa pridáva aj už existujúca zjazdovka pomenovaná po legendárnych bratoch Ottovi a Vladovi Krajňákových. Táto zjazdovka s dĺžkou presahujúcou 920 m a prevýšením 212 m je taktiež k dispozícii lyžiarskym klubom.

Foto: NTCŽ

Cesta k olympijským medailám?

So špičkovým tréningovým centrom sa otvára nová kapitola slovenského lyžovania a snowboardingu. „Je veľmi dôležité, aby deti športovali a ak my v Zväze dokážeme vytvoriť na to priestor a podmienky, tak budeme radi, keď sa budú venovať zjazdovému lyžovaniu,“ dodal Michal Rajčan.

Možno práve v Malej Frankovej teraz trénuje budúci olympijský medailista alebo majster sveta. V každom prípade, mladí športovci dostali do rúk kľúč k svojmu športovému rozvoju v podobe profesionálnych podmienok, ktoré si doteraz mohli len vysnívať.

