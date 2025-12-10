Koalícia znovu zablokovala diskusiu o policajnej brutalite, opozícia hovorí o úteku Šutaja Eštoka pred zodpovednosťou

Minister vnútra sa podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) dlhodobo vyhýba akejkoľvek kontrole.
Koalícia opäť zablokovala riešenie policajnej brutality. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré sa domnieva, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) uteká pred zodpovednosťou.

Koaliční poslanci

Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) spresnila, že Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny sa v stredu mal opäť zaoberať témou policajnej brutality. Koaliční poslanci sa nedostavili na stredajší výbor, ktorý tak nebol uznášaniaschopný. PS to vníma ako ďalší dôkaz toho, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) odmieta niesť zodpovednosť za systémové problémy v polícii.

„Koalícia mala s nami o policajnej brutalite už dávno rokovať a hľadať riešenia. Situácia je vážna a jasne naznačuje systémové zlyhania. Namiesto toho, aby minister vnútra riešil tento systémový problém, venuje sa pomste voči Úradu na ochranu oznamovateľov a čurillovcom. Rok tu navyše čakáme v pléne na hlasovanie o jeho nedôvere,“ pripomenula poslankyňa.

Minister vnútra sa vyhýba kontrole

Minister vnútra sa podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) dlhodobo vyhýba akejkoľvek kontrole. „Zavrel sa vo svojej slonovinovej veži a odmieta čeliť kritike na výbore alebo v pléne. Ak chce vstúpiť do nového roka ako jediný minister, ktorý sa celý rok vyhýbal odvolávaniu a zodpovednosti, nech sa páči. No trpia tým jedine občania, ktorí potrebujú funkčné ministerstvo vnútra,“ dodala Števulová s tým, že to občania strane Hlas-SD dávajú aj patrične pocítiť.

Poslanec Ondrej Prostredník (PS) dodal, že postoj koalície je v deň výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv o to zarážajúcejší. „Je príznačné, že koalícia práve v deň, keď si svet pripomína záväzok chrániť ľudské práva, odmieta o týchto témach hovoriť. Je to nebezpečné pre celú spoločnosť,“ uzavrel poslanec.

