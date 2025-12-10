Koalícia znovu zablokovala diskusiu o policajnej brutalite, opozícia hovorí o úteku Šutaja Eštoka pred zodpovednosťou

Koalícia opäť zablokovala riešenie policajnej brutality. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré sa domnieva, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) uteká pred zodpovednosťou.
Koaliční poslanci
Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) spresnila, že Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny sa v stredu mal opäť zaoberať témou policajnej brutality. Koaliční poslanci sa nedostavili na stredajší výbor, ktorý tak nebol uznášaniaschopný. PS to vníma ako ďalší dôkaz toho, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) odmieta niesť zodpovednosť za systémové problémy v polícii.
„Koalícia mala s nami o policajnej brutalite už dávno rokovať a hľadať riešenia. Situácia je vážna a jasne naznačuje systémové zlyhania. Namiesto toho, aby minister vnútra riešil tento systémový problém, venuje sa pomste voči Úradu na ochranu oznamovateľov a čurillovcom. Rok tu navyše čakáme v pléne na hlasovanie o jeho nedôvere,“ pripomenula poslankyňa.
Minister vnútra sa vyhýba kontrole
Minister vnútra sa podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) dlhodobo vyhýba akejkoľvek kontrole. „Zavrel sa vo svojej slonovinovej veži a odmieta čeliť kritike na výbore alebo v pléne. Ak chce vstúpiť do nového roka ako jediný minister, ktorý sa celý rok vyhýbal odvolávaniu a zodpovednosti, nech sa páči. No trpia tým jedine občania, ktorí potrebujú funkčné ministerstvo vnútra,“ dodala Števulová s tým, že to občania strane Hlas-SD dávajú aj patrične pocítiť.
Poslanec Ondrej Prostredník (PS) dodal, že postoj koalície je v deň výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv o to zarážajúcejší. „Je príznačné, že koalícia práve v deň, keď si svet pripomína záväzok chrániť ľudské práva, odmieta o týchto témach hovoriť. Je to nebezpečné pre celú spoločnosť,“ uzavrel poslanec.