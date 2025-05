Klub AS Saint-Etienne dostal podmienečný odpočet jedného bodu za nespratných fanúšikov - FOTO

Francúzsky futbalový klub AS Saint-Étienne dostal trest v podobe podmienečného odpočtu jedného bodu za to, že v nedávnom zápase proti tímu Olympique Lyon fanúšikovia tohto družstva trafili mincou hlavného rozhodcu.

Domáci zápas vyhrali 2:1, no stretnutie na Stade Geoffroy-Guichard prerušili na takmer 45 minút ešte pred polčasovou prestávkou, hráči dokonca odišli do kabín.

Klub z Lyonu žiadal, aby príslušné úrady duel kontumovali, keďže sa sťažovali na hádzanie mincí na svojich futbalistov počas rozcvičky. Tím zo Saint-Étienne identifikoval dvojicu priaznivcov podľa záznamov z videokamier na štadióne a v októbri ich čaká súd.

AS Saint-Étienne je dve kolá pred koncom Ligue 1 na predposlednej 17. pozícii s mankom štyroch bodov na barážovú 16. priečku. Zostupu sa tak asi nevyhne. Ak by hráči Lyonu zvíťazili kontumačne, vrátili by sa do hry o pohárovú Európu, na ktorú aktuálne strácajú tri body.

Za zmienku stojí skutočnosť, že v minulosti bola hviezdou AS Saint-Étienne slovenská futbalová legenda Ľubomír Moravčík.