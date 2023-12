Exprezident Kiska: Fico sa nesmierne potreboval dostať k moci, pretože má strach a ten je silný motivátor (rozhovor)

Štvrtá vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) priniesla vo viacerých rezortoch expresné zmeny. Ako hodnotí prvé kroky novej vlády sme sa v rámci rozhovoru pýtali bývalého prezidenta Andreja Kisku, ktorý nám zároveň prezradil aj detaily o svojom novom filantropickom projekte ROMADE.

„To ako Matovič viedol našu krajinu, dalo sa očakávať, že ľudia sa postavia proti takejto vláde, krokom a komunikácii, ktoré on viedol,“zhodnotil výsledky predčasných parlamentných volieb exprezident Kiska.

Fico má strach

Podľa bývalého prezidenta je logické, že keď zlyhá jedna garnitúra, nastúpi tá, ktorá je najsilnejšia v opozícii, a tým bola strana Roberta Fica. „Stalo sa to kombináciou jednak Matoviča, so všetkou svojou výbavou pomstychtivosti, vzťahovačnosti ako aj zvláštneho typu ‚cirkusantského‘ marketingu; spolu s tým, že tu bola veľmi ťažká situácia – covid a ďalšie krízy,“ vysvetľoval Kiska.

Tretím do toho zapojeným faktorom bol podľa exprezidenta strach šéfa Smeru-SD. „Fico sa nesmierne potreboval dostať k moci, pretože má strach, ktorý je veľmi silný motivátor,“ hovorí Kiska. „Fico sa aj vyhrážal a jasne hovoril, že bude robiť poriadky s prokuratúrou, políciou, vyhrážal sa dokonca sudcom,“ pripomenul bývalý prezident.

„Kombinácia týchto troch vecí – Matovič, krízové situácie, plus Ficova silná motivácia, viedli k tomu, že to, proti čomu sme všetci boli na uliciach Za slušné Slovensko, to je státisíce ľudí; tak tá garnitúra – Fico, Kaliňák, Gašpar je naspäť,“ skonštatoval Kiska.

Celý rozhovor s bývalým prezidentom SR Andrejom Kiskom si pozrite vo videu:

