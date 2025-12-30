Kim Čong-un sa pochválil novým viachlavňovým raketometom s obrovskou ničivou silou

Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil v utorok továreň na výrobu nových viachlavňových raketometov, ktoré by mohli byť namierené na Južnú Kóreu, pričom vyzdvihol ich schopnosť „zničiť nepriateľa“.
Kimova návšteva továrne sa uskutočnila deň po tom, čo Pchjongjang oznámil, že vykonal skúšobný odpal dvoch strategických rakiet dlhého doletu v rámci demonštrácie „bojovej pripravenosti“ na vonkajšie hrozby.
Strategický útok
Kim, ktorého sprevádzali najvyšší predstavitelia severokórejského raketového programu, podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA uviedol, že nový zbraňový systém bude slúžiť ako „hlavný úderný prostriedok“ jeho armády.
Severokórejský diktátor tiež povedal, že by sa mohol využiť pri „strategickom údere“ , čo je zvyčajne eufemizmus pre útok jadrovými zbraňami.
Ničivá sila
Kim opísal nový viachlavňový raketomet ako „supervýkonný zbraňový systém, pretože dokáže zničiť nepriateľa náhlym a presným úderom s nesmiernou ničivou silou“, uviedla KCNA. Systém by sa „používal vo veľkých počtoch na koncentrovaný útok vo vojenských operáciách“, dodala agentúra.
Na záberoch severokórejských médií vidno Kima, ako stojí vedľa mohutného raketového systému v rozľahlej výrobnej hale vyzdobenej propagandistickým materiálom.