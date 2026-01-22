Kellogg: Putin hľadá spôsob, ako „dôstojne ukončiť vojnu“

Bývalý vyslanec amerického prezidenta Keith Kellogg povedal, že ak Ukrajina prežije túto zimu, výhoda vo vojne bude na jej strane, nie na strane Ruska. Ako referuje web glavcom.ua, povedal to počas panelovej diskusie v Ukrajinskom dome vo švajčiarskom Davose, ktorú zorganizovala Nadácia Viktora Pinčuka.
Počas diskusie Kellogg vyjadril presvedčenie, že Rusko nie je schopné vyhrať vojnu proti Ukrajine. Podľa neho Kremeľ utrpel značné straty a teraz hľadá cestu z konfliktu. Poznamenal, že Putin chápe nemožnosť víťazstva. „Hľadá spôsob, ako sa z tejto situácie dostať dôstojne, pretože chápe, že túto vojnu nevyhrá,“ povedal Kellogg.
Bývalý Trumpov osobitný vyslanec zdôraznil, že schopnosť Ukrajiny prežiť zimu zostáva kľúčovým faktorom. „Chápem, že je to ťažká zima. Chápem, čo sa deje v Kyjeve, viem o teplotách. Ale úprimne verím, že ak Ukrajina prežije túto zimu, január, február a vstúpime do marca a apríla, výhoda bude na vašej strane, na strane Ukrajiny, nie Ruska,“ zdôraznil.
Podľa Kellogga je hlavným problémom Putina psychológia. „Putin už psychologicky dosiahol bod, kedy sa jednoducho nedokáže vzdať situácie. Pretože ak sa vzdá, prizná, že to bola porážka, že všetko, čo urobil, bolo zlyhanie,“ povedal Kellogg.