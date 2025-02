Kanadskí športoví fanúšikovia vybučali americkú hymnu, sú nahnevaní na Donalda Trumpa - VIDEO

Americkú hymnu na zápase zámorskej basketbalovej súťaže NBA medzi Torontom Raptors a Los Angeles Clippers sprevádzalo hlasné bučanie kanadských fanúšikov v hľadisku. Tí takto vyjadrili svoj hnev z rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clá na dovoz z Kanady s účinnosťou od 1. februára.

Tento incident nadväzoval na podobné scény zo sobotňajšieho duelu hokejovej NHL medzi Ottawou Senators a Minnesotou Wild. Publikum v kanadskej metropole počas americkej hymny hlasno pískalo, kým kanadskú hymnu oslavovalo nadšeným potleskom.

Zdá sa, že tieto incidenty súvisia s rozhodnutím Trumpa uvaliť rozsiahle clá na Kanadu, Mexiko a Čínu s odôvodnením, že chce, aby títo traja hlavní obchodní partneri Washingtonu urobili viac pre zastavenie prílevu nelegálnych migrantov a drog do USA.

American anthem booed at Raptors game

Right or wrong , Canada is a raw exposed nerve, and we can’t take more abuse pic.twitter.com/1PTrDLP3kF

— Debbie Bloodclot. (@bettybloodclot) February 2, 2025