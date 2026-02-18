JD Vance poprel konflikt s americkým ministrom zahraničných vecí

Niektorí pritom špekulujú, že Rubio by mohol byť jedným z hlavných favoritov v prezidentských voľbách v roku 2028.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Americký viceprezident JD Vance. Foto: SIAT/AP
Americký viceprezident JD Vance uviedol, že medzi ním a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom„nie je žiadny konflikt“. Niektorí pritom špekulujú, že Rubio by mohol byť jedným z hlavných favoritov v prezidentských voľbách v roku 2028.

„Príde mi zaujímavé, že médiá sa snažia vytvárať konflikt tam, kde v skutočnosti nie je,“ povedal v utorok Vance v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News.

Donald Trump je prezidentom len rok, ale prezidentská kampaň sa často rozbieha oveľa skôr, ako prídu voľby. O možných kandidátoch sa preto špekuluje celé mesiace, niekedy aj roky, ešte predtým, ako vôbec oznámia, či budú kandidovať.

Trump v pondelok povedal o Rubiovi a Vanceovi: „Nemusím sa trápiť tým, kto ma raz nahradí.“Ešte mi zostávajú tri roky. Obaja sú fantastickí,“ konštatoval šéf Bieleho domu.

V americkej politike je dávno zaužívané, že politici s prezidentskými ambíciami zvyknú odmietať špekulácie o tom, že sa chcú uchádzať o najvyšší úrad v krajine.

„Požiadal som Američanov, aby mi dali túto prácu, ktorú mám teraz. Ďalšou prácou sa budeme zaoberať niekedy v budúcnosti,“ vyhlásil Vance.

Rubio v decembri pre časopis Vanity Fair povedal, že ak bude Vance kandidovať na prezidenta, „bude to náš kandidát a ja budem jedným z prvých, ktorí ho podporia“.

