Jarná ITAPA 2025: Štáty bez vlastnej AI neobstoja. Potrebujú riešenia aj rýchlejší prístup k európskym peniazom

Žijeme v exponenciálnej dobe, kde na adaptáciu na nové inovácie zostáva stále menej času. A umelá inteligencia (AI) je toho najvýraznejším dôkazom – zaznelo na konferencii JARNÁ ITAPA 2025. „Budúcnosť nebude o tom, že nám AI vezme prácu. Bude o produktivite a efektivite, ktorú vďaka nej dosiahneme,“ uviedol technologický evanjelista a vizionár Petr Mára. Ako zdôraznil, AI sa stáva konkurenčnou výhodou, bez ktorej budú firmy i štáty ťahať za kratší koniec. S prudkým technologickým vývojom zároveň nastáva aj nová geopolitická realita. „Každá krajina bude musieť mať svoju vlastnú AI. Je to otázka technologickej suverenity,“ upozornil Petr Mára s odkazom na súčasný konkurenčný boj medzi Spojenými štátmi a Čínou v oblasti umelej inteligencie. „Aj pre firmy platí, že ak sú plne digitalizované, implementácia AI je nevyhnutným ďalším krokom. Nevyužívať ju znamená byť v obrovskej nevýhode.“

AI mení technológie, vzdelávanie aj spôsob práce

Vývoj umelej inteligencie je extrémne rýchly a technológie prinášajú nielen pokrok, ale aj nové riziká. „Každá novinka so sebou nesie príležitosti aj hrozby. Platí to aj pre umelú inteligenciu,“ pripomenul Petr Mára. Zdôraznil však, že nových nástrojov by sme sa nemali báť, ale naučiť sa ich rozumne využívať. Podľa neho je rovnako dôležité pracovať na regulácii a vzdelávaní širokej verejnosti. „Musíme ľudí naučiť kriticky myslieť a pochopiť, že nie všetko, čo vidia na internete, je pravda. Bez digitálnej gramotnosti budú zraniteľní,“ upozornil Petr Mára na konferencii JARNÁ ITAPA 2025. Dodal, že umelá inteligencia je v konečnom dôsledku múdrosťou ľudstva – a práve jej správne využitie rozhodne o úspechu jednotlivcov aj krajín.

Petr Mára. Foto: ITAPA

Európska únia chce flexibilnejší rozpočet

Na meniace sa výzvy a potrebu pružnosti v reakciách upozornil aj Radim Dvořák, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Zdôraznil, že Európska únia zostáva verná svojim dlhodobým cieľom v oblasti dekarbonizácie, ekologických politík a politiky udržateľnosti. Priority sa nemenia ani v oblasti kohéznej a poľnohospodárskej politiky, no mení sa dynamika rozpočtu. „Radi by sme si predstavili nový rozpočet Európskej únie – viacročný finančný rámec – ako oveľa flexibilnejší a agilnejší nástroj, ktorý dokáže rýchlejšie reagovať na udalosti okolo nás,“ vysvetlil Radim Dvořák, vedúci zastúpenia EK na Slovensku. Tradičný spôsob prípravy rozpočtu, kde sa priority nastavujú ešte pred začiatkom platnosti rámca a zostávajú päť až šesť rokov nezmenené, už podľa neho nezodpovedá dynamike dnešného sveta. Povodne, pandémie, či epidemiologické situácie ako je slintačka a krívačka, si vyžadujú okamžité financovanie. „Ciele zostávajú, mení sa dynamika. Potrebujeme rozpočet, ktorý bude oveľa pružnejší,“ dodal Radim Dvořák.

Digitalizácia služieb pre občanov naberá tempo

Digitalizácia a informatizácia musia prinášať konkrétny úžitok občanom aj firmám, a zároveň rešpektovať etické a právne princípy. „Preto sa na Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zameriavame na modernizáciu štátnych služieb – od zvyšovania ich kvality a bezpečnosti až po budovanie dôvery v technológie,“ uviedol Ervín Šimko, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti rezortu. Ako dodal, AI má potenciál stať sa kľúčovým nástrojom pre vytváranie inteligentných, proaktívnych verejných služieb zameraných na človeka, a zároveň posunúť vpred produktivitu a konkurencieschopnosť slovenských firiem.

Na potrebu orientácie verejných služieb na občana nadviazal aj Michal Tariška, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Podotkol, že elektronické služby musia byť navrhované od začiatku s ohľadom na potreby občanov a podnikateľov, nie podľa vnútorných procesov úradov. To znamená jednoduché, intuitívne a dostupné rozhrania. „Účasť na konferencii ITAPA vnímam ako kľúčovú príležitosť prispieť k diskusii o budúcnosti eGovernmentu na Slovensku. Sociálna poisťovňa je pripravená zdieľať svoje skúsenosti a aktívne sa podieľať na hľadaní riešení, ktoré povedú k efektívnejším a používateľsky prívetivejším digitálnym službám pre našich občanov.“ Zároveň pripomenul, že k dlhodobým strategickým cieľom Sociálnej poisťovne patrí proaktívnosť služieb, uľahčovanie životných situácií klientom a redukcia nutnosti návštev pobočiek. Kľúčovým predpokladom pre tieto zmeny je podľa neho zabezpečenie kvalitných, aktuálnych a konzistentných dát a ich efektívne zdieľanie medzi inštitúciami pri dodržaní prísnych pravidiel ochrany osobných údajov.

Ervín Šimko. Foto: ITAPA

Zjednodušenie života občanov

Na zefektívnenie komunikácie občanov so štátom prostredníctvom digitálnych riešení sa zameriava aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Generálny riaditeľ sekcie informatiky Peter Daňko na ITAPA informoval, že „rezort intenzívne pracuje na implementácii projektu budovania životných situácií, ktorý predstavuje významný krok v digitalizácii verejnej správy. Cieľom projektu je zjednodušiť vybavovanie agend reflektujúcich reálne životné situácie občanov – napríklad strata zamestnania, narodenie dieťaťa či odchod do dôchodku.“ Projekt umožní občanom vybaviť viacero úradných úkonov naraz, bez potreby opakovaného kontaktu s viacerými inštitúciami. Vďaka prepojeniu informačných systémov a využitiu centrálnych komponentov, ako sú Orchestrátor životných situácií či notifikačný modul, sa administratívna záťaž zníži a vybavovanie sa zrýchli. Implementácia tohto projektu zároveň prispeje k vyššej transparentnosti, efektivite a dostupnosti verejných služieb. Rezort práce vníma digitalizáciu ako kľúčový nástroj na zlepšenie kvality života občanov a posilnenie dôvery vo verejné inštitúcie. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje sa v úzkej spolupráci s rezortom.

Generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti rezortu vnútra Martin Hrachala predstavil iniciatívu budovania elektronických služieb životných situácií, ktoré vznikajú v spolupráci s MIRRI SR. Modernizácia sa zameriava na situácie ako narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie a dedičské konanie, začatie podnikania, administratívny chod podniku, kúpa a vlastnenie motorového vozidla či presťahovanie. „Digitalizáciou konkrétnych životných situácií chceme občanov výrazne odbremeniť od administratívnej záťaže a minimalizovať byrokraciu. Predpokladaný termín spustenia nových elektronických služieb je marec 2026.“

