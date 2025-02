Hospitalizovaný pápež František údajne v súkromí povedal, že tentoraz to nezvládne

Pápež František sa po piatkovej hospitalizácii s ťažkou bronchitídou vážne obáva o svoje zdravie, referuje web Politico. Svätá stolica uviedla, že pápežova bronchitída pokročila do „polymikrobiálnej infekcie“ s „komplexným klinickým obrazom“.

Odkedy pápeža hospitalizovali v rímskej nemocnici Gemelli s infekciou dýchacích ciest, bol nútený zrušiť množstvo verejných vystúpení. Podľa dvoch ľudí oboznámených so situáciou, František trpel silnými bolesťami a v súkromí vyjadril presvedčenie, že tentoraz to nezvládne.

V nedeľu lekári v nemocnici Gemelli znepokojili pápeža tým, že mu zakázali prednášať jeho pravidelnú rannú kázeň, ktorú zriedkakedy vynechal, dokonca aj keď bol hospitalizovaný. Teraz robí výlučne to, čo mu „prikážu lekári“, povedal podľa webu Politico nemenovaný zdroj.

Pápež sa pôvodne bránil ísť do nemocnice, ale bolo mu jasne povedané, že mu hrozí smrť, ak zostane vo svojej izbe vo Vatikáne, dodala druhá osoba.

Už 88-ročný František bol počas dní pred hospitalizáciou zadýchaný a poveril pomocníkov, aby čítali jeho prejavy. Pápež, ktorému ako mladému odobrali časť pľúc, bol s bronchitídou hospitalizovaný na tri noci aj v marci 2023. Vyliečili ho vtedy pomocou antibiotík. V decembri toho istého roku musel pre bronchitídu zrušiť návštevu Dubaja, kde sa mal zúčastniť na klimatickej konferencii COP28.

Pope Francis rested well overnight and appreciates the drawings he has received from other patients at the Gemelli Hospital, where he remains while recovering from a respiratory infection, according to the Holy See Press Office.https://t.co/k1iV7FcNn6

— Vatican News (@VaticanNews) February 18, 2025