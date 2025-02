Futbalová presilovka v Holandsku. Hráčov Sittardu bolo na ihrisku 12, rozhodcovia si to nevšimli - VIDEO

V najvyššej holandskej lige došlo k futbalovej presilovke. Duel medzi Heerenveenom a Fortunou Sittard sa skončil remízou 2:2, avšak hostí bolo ku koncu stretnutia až 12.

Gól Sittardu síce padol, keď na hracej ploche už bol správny počet hráčov na každej strane, domáci však oprávnene hromžili.

Dutch club Fortuna Sittard fielded 12 players yesterday 😭 pic.twitter.com/dtVzhFS8ki — Troll Football (@TrollFootball) February 2, 2025

Ešte to nezažil

Tréner domácich Robin van Persie bol viditeľne nahnevaný. „Dvanásti proti jedenástim. Netušil som, že sa také niečo môže stať, ale zrejme áno. Je to naozaj nemysliteľné, v živote som to nezažil. Nie je predsa možné, aby minútu pred vhadzovaním a rohovým kopom hrali s dvanástimi hráčmi. Pýtal som sa, či s tým nechcú niečo urobiť, napríklad odvolať gól. Vraj sa to nedá. Považujem to za obrovský škandál,“ povedal pre televíziu ESPN.

Rozhodcov nazval „bandou amatérov“.

Ayer en la @eredivisie, el árbitro permitió que el Fortuna Sittard jugara con 12 jugadores durante 1 minuto.

Justo después de que el árbitro se diera cuenta de ello, y sacara al jugador número 12 del campo, empataron al Heerenveen.pic.twitter.com/iCGFQNCvBD — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@reglaXVIII) February 2, 2025

Previnilec Dahlhaus

V 88. minúte hostia pripravili dvojité striedanie. Na ihrisko prišli Darijo Grujcic a Owen Johnson, opačným smerom mali ísť Ryan Fosso a Jasper Dahlhaus. Posledný menovaný však zostal, čo si nikto nevšimol a Sittard hral „presilovku“.

Po približne 30 sekundách hlavný rozhodca prerušil hru a previnilca poslal na striedačku. Ešte predtým však hostia vybojovali autové vhadzovanie.

Keď už Dahlhaus nebol na ihrisku, jeho spoluhráči získali rohový kop. Po ňom padol inkriminovaný zásah na 2:2.