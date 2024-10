Futbal ženy: Slovenské futbalistky zdolali Wales o gól vďaka úvodu druhého dejstva, padol aj divácky rekord

Slovenské futbalové reprezentantky hrajú v Poprade proti hráčkam Walesu úvodný zápas semifinále baráže o postup na európsky šampionát v roku 2025, ktorý sa uskutoční vo Švajčiarsku. Odveta je na programe v utorok 29. októbra o 20:15 v Cardiffe. Víťazky tohto súboja sa vo finále play off stretnú s lepšími z dvojice Gruzínsko – Írsko.

Zverenkyne Petra Kopúňa trénera sa pokúšajú o historický zápis. Tak ďaleko sa ešte nikdy nedostali v snahe o postup na záverečný šampionát. Naše futbalistky skončili v kvalifikačnej 2. skupine Ligy B na 3. mieste so štyrmi bodmi za víťazným Škótskom (16b) a druhým Srbskom (14b). Wales vyhral 4. skupinu so 14 bodmi pred Ukrajinou (11b) a Chorvátskom (9b).

Z ostatných desiatich duelov Slovenky vyhrali tri, so súpermi sa dvakrát rozišli zmierlivo a až päťkrát ťahali za kratší koniec. Posledný duel odohrali 16. júla proti Izraelu, skončilo sa to remízou 2:2.

Walesanky ťahajú osemzápasovú sériu bez prehry, ktorú začali v decembri 2023 remízou s osemnásobnými majsterkami Európy z Nemecka. Ostatný zápas bol proti hráčkam z Kosova, na domácej pôjde triumfovali hráčky z Britských ostrovov 2:0.

V rebríčku FIFA je Wales na 29. pozícii, Slovenkám patrí 51 priečka. Renking sa naposledy aktualizoval po olympijských hrách v Paríži 16. augusta.

Futbal ženy: Semifinále play off o postup ME vo futbale 2025 NTC Poprad Slovensko – Wales 2:1 (0:0) Góly:

49. min – 1:0 M. Šurnovská

58. min – 2:0 M. Mikolajová

89. min – 2:1 F. Morganová Žlté karty:

24. M. Mikolajová, 79. M. Šurnovská – 57. A. Jamesová strely celkovo (na bránu): 10:11 (5:5), rohové kopy: 3:5, ofsajdy: 0:4, držanie lopty (v %): 41 – 59, rozhodcovia: Stéphanie Frappartová – Camille Sorianová, Melissa Rossignolová (všetky Fra.), 2 013 divákov Zostavy:

Slovensko: Korenčiová – Horváthová, Bartovičová, Košíková (80. Vredíková), Vojteková – Hmírová, Maťavková, Mikolajová (80. Kaláberová) – Fabová (94. Škerdová), Morávková (59. Retkesová), Šurnovská (80. Panáková)

Wales: Clarková – Evansová, Greenová, Laddová, Woodhamová – Hollandová (64. Morganová), Roweová (81. McAteerová), Jamesová, Estcourtová (46. Griffithsová) – Bartonová (81. Powellová), Jonesová (64. Fishlocková)

I. polčas

Už vo štvrtej minúte sa súperky dostali do väčšej šance, keď center za obranu využili na strelu. Korenčiová však bola pozorná a loptu odvrátila na roh. V 12. minúte prišla prvá strela zo slovenskej strany – spoza šestnástky vystrelila Mikolajová, no Clarková bez problémov zakročila.

O sedem minút neskôr prišiel center Hmírovej po nádhernej individuálnej akcii. V šestnástke sa zmocnila lopty Šurnovská, no pálila nepresne. Prvú žltú kartu zápasu videla slovenská stredopoliarka Mikolajová po tom, ako zasiahla nohu súperky.

Od 35. minúty celkom jasne prebrali iniciatívu a naklonili misku váh na svoju stranu naše futbalistky. Mali niekoľko šancí, no do brány sa žiadna zo striel nezmestila. Do želaného gólového efektu to však nevyústila a v prvom polčase sme tak gól nevideli.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

II. polčas

Ako aktívne sme ukončili prvé dejstvo, tak sme začali aj druhé. Slovenky vybojovali svoj prvý roh v dueli, k odrazenej lopte sa dostala Šurnovská a asi z 18 metrov prepálila všetko, čo jej stálo v ceste – 1:0.

Nádherný moment prišiel v 58. minúte, keď faul na žltú kartu Walesanky Jamesovej dokonale využila Mikolajová. Z priameho kopu z približne 20 metrov nádherne prekvapila a prekonala brankárku Clarkovú – 2:0.

Pozorná slovenská obrana mierne poľavila v 69. minúte, keď strela od hosťujúcej hráčky skončila len pár centimetrov od pravej tyčky. O ďalšie tri minúty mali hostky rohový kop, ktorý skončil zakončením do stredu brány a rukavíc pozornej Korenčiovej.

Na zápas sa prišlo pozrieť 2 013 divákov, čo je rekordný počet na slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu. Slovenskému futbalovému zväzu šlo o propagáciu daného zápasu, aby sa rekord spred 11 rokov prekonal, čo sa aj podarilo.

Tlak Walesu sa nepodarilo ubrániť, v 89. minúte sa po vynikajúcej prihrávke dostala Morganová sama pred slovenskú gólmanku a bez ťažkostí ju prekonala – 2:1. Ďalší gól však hostky nestrelili a Slovenky si do utorkovej odvety nesú jednogólový náskok.