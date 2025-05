„Fórum korporátneho bankovníctva“: Dvadsať rokov výziev a príležitostí v korporátnom financovaní pre konkurencieschopné Slovensko

Podujatie spojilo lídrov z bankového sektora, právnických kancelárií, podnikateľov a investorov, aby spoločne zhodnotili vývoj korporátneho bankovníctva za posledné dve dekády a identifikovali kľúčové sektory hospodárskeho rastu v blízkej budúcnosti.

Dnešné makroekonomické okolnosti, dianie v Európe a geopolitické výzvy majú obrovský dopad na Slovensko. Dostupné financovanie a finančné zdroje sú preto kľúčové a ponúkajú odpovede na otázky, ako podporiť rast a rozvoj firiem na to, aby boli konkurencieschopné v lokálnom, Európskom a globálnom priestore. Úloha bánk je preto v transformácii slovenskej ekonomiky kľúčová a sektorové trendy a právne výzvy úzko súvisia s oblasťou korporátneho bankovníctva a budúcnosťou dostupného kapitálu.

„Corporate Banking Forum 2025“ potvrdilo, že otvorený dialóg a zdieľanie skúseností sú kľúčom k udržateľnému a inovatívnemu rozvoju korporátneho financovania na Slovensku. V tomto duchu Tomáš Melíšek, partner spoločnosti Kinstellar vo svojom prejave uviedol, že: „Korporátne financovanie je proces získavania finančných prostriedkov a správy financií pre podniky a organizácie. Zahŕňať rôzne formy financovania, ako sú bankové úvery, leasing alebo iné investičné nástroje. Sme veľmi radi, že naše pozvanie dnes prijali poprední predstavitelia kľúčových korporátnych bánk, šéfky a šéfovia právnych oddelení bánk a významní sponzori, ktorí sa s nami podelili o ich skúsenosti z praxe. Dnešnou témou, chceme otvoriť svet korporátneho financovania širokej odbornej verejnosti a ukázať špecifiká tohto segmentu cez prizmu kľúčových hráčov na slovenskom trhu.”

Názor zástupcov private equity dnes taktiež priniesol pohľad na spoluprácu s bankami, očakávania do budúcnosti ohľadne ďalšieho vývoja korporátneho financovania a úlohy korporátnych bánk v ich biznise. Matúš Kudlák, právny poradca zo spoločnosti A&O Shearman dodal, že: „Korporátne financovanie umožňuje firmám realizovať investície do nových projektov, investície do nových technológií, rozšírenie výrobných kapacít či fúzie a akvizície iných spoločností. Správne nastavenie korporátneho financovania je kľúčové pre dosiahnutie strategických cieľov, zabezpečenie likvidity a optimalizáciu nákladov na finančný kapitál. Dnes sa nám podarilo spojiť predstaviteľov z korporátnej a bankovej komunity a už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky, ktoré by sme veľmi radi venovali špecializovanejším témam a ešte hlbšej odbornej diskusii.”

Záver podujatia v kontexte témy ako aj konkurencieschopnosti našej krajiny ukázal, že v budúcnosti budú dominovať korporátnemu financovaniu kľúčové sektory, ktorými sú zbrojársky, realitný, stavebný naviazaný na budovanie infraštruktúry a energetický. Otázkou pre banky ako aj podniky zostáva, ako financovať a alokovať kapitál na rozvoj inovácií, ktoré sú hybnou silou rastu, odolnosti a konkurencieschopnosti našej krajiny.

